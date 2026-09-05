Alexander Isak Borong Gol Kemenangan 2-0 Liverpool atas Ipswich Town, Andoni Iraola Belum Puas!

PELATIH Liverpool, Andoni Iraola, belum sepenuhnya puas meski Alexander Isak memborong semua gol kemenangan timnya atas Ipswich Town di pekan ketiga Liga Inggris 2026-2027 yang berlangsung di Portman Road, Sabtu (5/9/2026) dini hari WIB. Ia mengatakan Alexander Isak bisa memberikan kontribusi lebih baik ketimbang yang dihadirkan saat ini.

Liverpool menang 2-0 atas Ipswich Town. Dua gol Liverpool dicetak Alexander Isak pada menit enam dan sembilan. Dua gol Alexander Isak tercipta berkat assist Cody Gakpo.

Andoni Iraola bahagia Liverpool menang 2-0 atas Ipswich Town. (Foto: Laman resmi Liverpool)

Setelah unggul 2-0, Andoni Iraola mencoba menguatkan lini tengah. Ia menarik Alexander Isak dan memasukkan gelandang asal Belanda, Ryan Gravenberch.

“Ya, mengenai Alex (Isak), jika ia fit, tersedia, dan berada dalam kondisi yang bagus, saya pikir ia akan menghasilkan kualitas yang kami harapkan,” kata Iraola, Okezone mengutip dari laman resmi Liverpool, Sabtu (5/9/2026).

“Tuntutan saya terhadap Alex mungkin tidak akan berkaitan dengan jumlah gol. Saya akan menuntut hal-hal lain darinya. Saya akan meminta kontribusi lain agar kami bisa bermain dengan baik,” lanjut pelatih asal Spanyol tersebut.

1. Bangga Liverpool Menang

Kemenangan atas Ipswich Town merupakan yang pertama dicetak Liverpool di Liga Inggris 2026-2027. Di dua pekan awal, Liverpool bermain 2-2 dengan Newcastle United dan Nottingham Forest.

“Ya, tentu saja saya sangat senang dengan kemenangan ini. Kami membutuhkan kemenangan tersebut, begitu juga dengan performa yang kami tunjukkan. Terutama pada babak pertama, kami tampil sebagai tim yang sangat solid,” tegas Iraola.