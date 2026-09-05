Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Alexander Isak Borong Gol Kemenangan 2-0 Liverpool atas Ipswich Town, Andoni Iraola Belum Puas!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 05 September 2026 |07:05 WIB
Alexander Isak Borong Gol Kemenangan 2-0 Liverpool atas Ipswich Town, Andoni Iraola Belum Puas!
Alexander Isak bantu Liverpool menang 2-0 atas Ipswich Town. (Foto: Laman resmi Liverpool)
A
A
A

PELATIH Liverpool, Andoni Iraola, belum sepenuhnya puas meski Alexander Isak memborong semua gol kemenangan timnya atas Ipswich Town di pekan ketiga Liga Inggris 2026-2027 yang berlangsung di Portman Road, Sabtu (5/9/2026) dini hari WIB. Ia mengatakan Alexander Isak bisa memberikan kontribusi lebih baik ketimbang yang dihadirkan saat ini.

Liverpool menang 2-0 atas Ipswich Town. Dua gol Liverpool dicetak Alexander Isak pada menit enam dan sembilan. Dua gol Alexander Isak tercipta berkat assist Cody Gakpo.

Andoni Iraola bahagia Liverpool menang 2-0 atas Ipswich Town. (Foto: Laman resmi Liverpool)
Andoni Iraola bahagia Liverpool menang 2-0 atas Ipswich Town. (Foto: Laman resmi Liverpool)

Setelah unggul 2-0, Andoni Iraola mencoba menguatkan lini tengah. Ia menarik Alexander Isak dan memasukkan gelandang asal Belanda, Ryan Gravenberch.

“Ya, mengenai Alex (Isak), jika ia fit, tersedia, dan berada dalam kondisi yang bagus, saya pikir ia akan menghasilkan kualitas yang kami harapkan,” kata Iraola, Okezone mengutip dari laman resmi Liverpool, Sabtu (5/9/2026).

“Tuntutan saya terhadap Alex mungkin tidak akan berkaitan dengan jumlah gol. Saya akan menuntut hal-hal lain darinya. Saya akan meminta kontribusi lain agar kami bisa bermain dengan baik,” lanjut pelatih asal Spanyol tersebut.

1. Bangga Liverpool Menang

Kemenangan atas Ipswich Town merupakan yang pertama dicetak Liverpool di Liga Inggris 2026-2027. Di dua pekan awal, Liverpool bermain 2-2 dengan Newcastle United dan Nottingham Forest.

 “Ya, tentu saja saya sangat senang dengan kemenangan ini. Kami membutuhkan kemenangan tersebut, begitu juga dengan performa yang kami tunjukkan. Terutama pada babak pertama, kami tampil sebagai tim yang sangat solid,” tegas Iraola.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/45/3240123/liverpool-nqpl_large.jpg
Prediksi Ipswich Town vs Liverpool di Liga Inggris 2026-2027: The Reds Raih Kemenangan Pertama?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/45/3239814/elkan_baggott_gagal_membantu_millwall_fc_meraih_poin_atas_wrexham_afc-3IF4_large.jpg
Elkan Baggott Starter di Liga 2 Inggris 2026-2027, Millwall FC Dihajar Wrexham AFC 0-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/45/3239767/manchester_city-Y5m8_large.jpg
5 Pemain Manchester City dengan Gaji Fantastis di Musim 2026-2027, Nomor 1 Capai Rp12,56 Miliar per Pekan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/45/3239642/berikut_lima_klub_liga_inggris_terboros_di_bursa_transfer_musim_panas_2026-NiQM_large.jpg
5 Klub Liga Inggris Terboros di Bursa Transfer Musim Panas 2026, Nomor 1 Nyaris Rp11 Triliun!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/09/04/49/1746335/jadwal-f1-gp-italia-2026-di-vision-monza-jadi-arena-akhir-pekan-ini-kpj.webp
Jadwal F1 GP Italia 2026 di VISION+, Monza Jadi Arena Akhir Pekan Ini
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/09/04/bek_muda_real_madrid_raul_asencio.jpg
Mourinho Murka! Asencio Terancam Sanksi Internal usai Divonis Mabuk Saat Berkendara
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement