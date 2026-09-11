Jadwal Liga Inggris 2026-2027 Pekan Ini: Ada Derby Manchester, Man United vs Man City!

Simak jadwal Liga Inggris 2026-2027 pekan ini termasuk Derby Manchester antara Man United vs Man City (Foto: Instagram/@patrick_dorgu)

JADWAL Liga Inggris 2026-2027 pekan ini sudah diketahui. Sorotan utama tertuju pada Derby Manchester antara Manchester United vs Manchester City di Stadion Old Trafford!

Liga Inggris 2026-2027 memasuki pekan keempat. Sepuluh pertandingan akan digelar mulai Sabtu 12 September hingga Selasa 15 September 2026 dini hari WIB.

1. Liverpool vs Fulham

Rangkaian laga dibuka dengan Liverpool vs Fulham di Stadion Anfield, Liverpool, Sabtu 12 September 2026 pukul 21.00 WIB. Ini akan jadi laga reuni buat pelatih The Cottagers, Alvaro Arbeloa.

Liverpool akhirnya merasakan kemenangan di Liga Inggris 2026-2027 usai membungkan Ipswich Town 2-0 pekan lalu. Sementara, Arbeloa menjalani hidup yang sulit karena skuad asuhannya belum meraih poin.

Di saat bersamaan, Chelsea akan menjamu Hull City di Stadion Stamford Bridge, London. The Tigers mencuat sebagai kejutan karena belum terkalahkan sekaligus belum kemasukan di tiga laga awal!

Padahal, Hull City berstatus tim promosi. Chelsea mesti waspada karena pasukan Sergej Jakirovic sempat memperlakukan tim besar lainnya, Man United, di pekan pertama dengan skor 2-0!