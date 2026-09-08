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HOME BOLA LIGA INGGRIS

Sedih Tak Ditawari Kontrak Baru, Alexis Mac Allister Kepikiran Tinggalkan Liverpool!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |21:18 WIB
Sedih Tak Ditawari Kontrak Baru, Alexis Mac Allister Kepikiran Tinggalkan Liverpool!
Alexis Mac Allister terang-terangan mengaku sedih tak ditawari kontrak baru oleh Liverpool pada musim panas 2026 (Foto: Instagram/@alemacallister)
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ALEXIS Mac Allister terang-terangan mengaku sedih tak ditawari kontrak baru oleh Liverpool pada musim panas 2026. Apalagi, ia melewatkan kesempatan untuk pindah di bursa transfer.

Sejak datang dari Brighton & Hove Albion pada musim panas 2023, Mac Allister langsung jadi bagian penting di lini tengah Liverpool. Ia ikut membantu The Reds juara Liga Inggris 2024-2025.

Alexis Mac Allister bobol gawang Newcastle United @LFC

Mac Allister total sudah mengukir 19 gol dan 20 assist dalam 153 pertandingan untuk Liverpool. Selain trofi Liga Inggris, ia juga menyumbang satu Piala Liga Inggris pada 2023-2024.

1. Sedih

Tapi, kerja keras itu seperti tak berbalas. Mac Allister terkejut ketika di musim panas lalu, pihak klub memberi tahu tidak akan memperpanjang kontraknya yang akan habis pada Juni 2028.

“Seperti yang kalian tahu, saya menerima kabar klub tidak dalam posisi untuk menawari saya kontrak baru, yang membuat saya sangat sedih,” kata Mac Allister dalam konferensi pers, dikutip dari Goal International, Selasa (8/9/2026).

“Semua orang bisa melihat saya memberikan 100% untuk klub ini, setiap hari di latihan, pertandingan. Tentu saja, saya menjalani laga yang bagus dan buruk, seperti semua orang,” aku pemain berusia 27 tahun itu.

 

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