Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Tottenham Hotspur Belum Cetak Gol di 4 Laga Liga Inggris, Roberto De Zerbi Minta Maaf

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |03:06 WIB
Tottenham Hotspur Belum Cetak Gol di 4 Laga Liga Inggris, Roberto De Zerbi Minta Maaf
Tottenham Hotspur Belum Cetak Gol di 4 Laga Liga Inggris, Roberto De Zerbi Minta Maaf (Dok Tottenham Hotspur)
A
A
A

JAKARTA - Tottenham Hotspur belum mencetak gol hingga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027. Pelatih Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, angkat bicara soal fakta buruk tersebut. 

1. Tottenham Hotspur Masih Mandul

Diketahui, Tottenham Hotspur ditahan imbang 0-0 oleh Everton pada pekan keempat Liga Inggris 2026-2027. Dalam pertandingan di Stadion Tottenham Hotspur pada Sabtu (12/9/2026) malam itu, anak asuh Roberto De Zerbi melepaskan total 14 tembakan. Namun, hanya 2 yang tepat sasaran dan tidak ada yang berbuah gol. 

Melansir Sky Sports, kini sudah lebih dari 400 menit berlalu sejak gol terakhir mereka di Liga Premier. Hasil ini juga membuat tim asuhan De Zerbi menjadi skuad Spurs pertama yang gagal mencetak gol dalam empat pertandingan liga pembuka musim ini.

Seusai laga, pelatih asal Italia itu mengaku memulai musim dengan terlambat karena berbagai alasan. 

Tottenham Hotspur vs Everton (Instagram/@spursofficial)
Tottenham Hotspur vs Everton (Instagram/@spursofficial)

"Banyak pemain yang terlibat di Piala Dunia, banyak masalah, serta cedera yang terjadi di Australia—seperti yang dialami Mateus Fernandes, Micky van de Ven, dan Dominic Solanke. Bukan karena kesalahan kami ataupun klub, namun kami mendatangkan dua pemain—Savio dan Marmoush—dengan agak terlambat," ujarnya dikutip Senin (14/9/2026). 

Ia mengaku baru mulai bekerja dengan kelompok pemain ini pada Kamis lalu. Jadi, menurut saya kondisi fisik kami belum sepenuhnya prima.

Ia mengatakan, anak asuhnya bermain sangat baik pada 30 menit pertama. 

"Namun kemudian mungkin faktor energi, fakta bahwa kami belum mencetak gol, atau mungkin hilangnya sedikit kepercayaan diri beberapa pemain memengaruhi permainan," tutur De Zerbi. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/12/45/3241609/michael_carrick-BG61_large.jpg
Manchester United vs Manchester City, Michael Carrick Ragu Hasil Musim Lalu Terulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/45/3241722/liverpool_vs_fulham-Ce4k_large.jpg
Hasil Liga Inggris 2026-2027: Liverpool vs Fulham 0-0, Chelsea Ditahan Hull City 2-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/45/3241426/simak_jadwal_liga_inggris_2026_2027_pekan_ini_termasuk_derby_manchester_antara_man_united_vs_man_city-oa18_large.jpg
Jadwal Liga Inggris 2026-2027 Pekan Ini: Ada Derby Manchester, Man United vs Man City!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/45/3240955/alexis_mac_allister_terang_terangan_mengaku_sedih_tak_ditawari_kontrak_baru_oleh_liverpool_pada_musim_panas_2026-ohJP_large.jpg
Sedih Tak Ditawari Kontrak Baru, Alexis Mac Allister Kepikiran Tinggalkan Liverpool!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/09/13/11/1749235/trofi-fifa-asean-cup-2026-dipamerkan-di-bundaran-hi-vys.webp
Trofi FIFA ASEAN Cup 2026 Dipamerkan di Bundaran HI
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/09/13/timnas_basket_indonesia.jpg
Timnas Basket Putra Indonesia Tersingkir dari Asian Games 2026 usai Kalah dari Arab Saudi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement