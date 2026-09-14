Tottenham Hotspur Belum Cetak Gol di 4 Laga Liga Inggris, Roberto De Zerbi Minta Maaf

JAKARTA - Tottenham Hotspur belum mencetak gol hingga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027. Pelatih Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, angkat bicara soal fakta buruk tersebut.

1. Tottenham Hotspur Masih Mandul

Diketahui, Tottenham Hotspur ditahan imbang 0-0 oleh Everton pada pekan keempat Liga Inggris 2026-2027. Dalam pertandingan di Stadion Tottenham Hotspur pada Sabtu (12/9/2026) malam itu, anak asuh Roberto De Zerbi melepaskan total 14 tembakan. Namun, hanya 2 yang tepat sasaran dan tidak ada yang berbuah gol.

Melansir Sky Sports, kini sudah lebih dari 400 menit berlalu sejak gol terakhir mereka di Liga Premier. Hasil ini juga membuat tim asuhan De Zerbi menjadi skuad Spurs pertama yang gagal mencetak gol dalam empat pertandingan liga pembuka musim ini.

Seusai laga, pelatih asal Italia itu mengaku memulai musim dengan terlambat karena berbagai alasan.

Tottenham Hotspur vs Everton (Instagram/@spursofficial)

"Banyak pemain yang terlibat di Piala Dunia, banyak masalah, serta cedera yang terjadi di Australia—seperti yang dialami Mateus Fernandes, Micky van de Ven, dan Dominic Solanke. Bukan karena kesalahan kami ataupun klub, namun kami mendatangkan dua pemain—Savio dan Marmoush—dengan agak terlambat," ujarnya dikutip Senin (14/9/2026).

Ia mengaku baru mulai bekerja dengan kelompok pemain ini pada Kamis lalu. Jadi, menurut saya kondisi fisik kami belum sepenuhnya prima.

Ia mengatakan, anak asuhnya bermain sangat baik pada 30 menit pertama.

"Namun kemudian mungkin faktor energi, fakta bahwa kami belum mencetak gol, atau mungkin hilangnya sedikit kepercayaan diri beberapa pemain memengaruhi permainan," tutur De Zerbi.