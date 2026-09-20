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HOME BOLA LIGA ITALIA

Laga Fiorentina vs Napoli Berakhir Imbang, Gol Gilmour Dibalas Alejandro Jimenez

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 20 September 2026 |20:42 WIB
Laga Fiorentina vs Napoli Berakhir Imbang, Gol Gilmour Dibalas Alejandro Jimenez
Laga Fiorentina vs Napoli Berakhir Imbang, Gol Gilmour Dibalas Alejandro Jimenez (Instagram/@acffiorentina)
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JAKARTA - Laga Fiorentina vs Napoli pada pekan ke-5 Liga Italia 2026-2027 berakhir tanpa pemenang. Kedua tim bermain imbang 1-1. 

Pertandingan itu digelar di Stadion Artemio Franchi, Minggu (20/9/2026). 

1. Napoli Unggul Lebih Dulu

Tuan rumah sempat mengancam melalui Arthur Atta pada menit ke-17. Namun, sepakannya masih membentur mistar gawang Napoli. 

Selang 2 menit kemudian, giliran Nicolo Fagioli yang mengancam. Namun, sepakan kerasnya dari luar kotak penalti masih mampu dihalau Vanja Milinkovic Savic. 

Napoli tak tinggal diam. Peluang didapat lewat sundulan bek sayap Mathias Olivera pada menit ke-21. Namun, sundulannya dari jarak dekat itu masih membentur tiang gawang. Bola liar yang disambar Olivera masih sanggup ditepis kiper Fiorentina, David de Gea. 

Tim asuhan Massimiliano Allegri itu kemudian berhasil membuka keunggulan pada menit ke-23. Billy Gilmour berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Ia berhasil mengeksekusi dengan sempurna umpan sepak pojok yang dilepaskan Matteo Politano. 

Skor 0-1 bertahan hingga babak pertama berakhir. 

Fiorentina vs Napoli (Instagram/@acffiorentina)
Fiorentina vs Napoli (Instagram/@acffiorentina)

Pada babak kedua, Fiorentina langsung menggebrak. Tim asuhan Paolo Vanoli itu tak ingin dipermalukan di depan kandang sendiri. 

2. Fiorentina Samakan Kedudukan

Alejandro Jimenez berhasil mencetak gol untuk Fiorentina. Sepakan kerasnya dari luar kotak penalti sempat membentur pemain belakang Napoli. 

Bola yang berubah arah itu kemudian tak dapat dihalau Vanja Milinkovic-Savic. Skor menjadi 1-1 pada menit ke-51. 

La Viola kemudian mendapatkan peluang emas pada menit ke -64. Lewat skema serangan balik, Alieu Njie berlari cepat menyisir sisi kiri pertahanan Napoli. 

 

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Topik Artikel :
Napoli Fiorentina
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