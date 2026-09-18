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Antonio Conte Tonton Kekalahan Memalukan AC Milan dari Benfica, Santer Dikaitkan dengan Man United hingga Juventus

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |03:19 WIB
Antonio Conte Tonton Kekalahan Memalukan AC Milan dari Benfica, Santer Dikaitkan dengan Man United hingga Juventus
Antonio Conte Tonton Kekalahan Memalukan AC Milan dari Benfica, Santer Dikaitkan dengan Man United hingga Juventus (Dok Napoli)
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JAKARTA - Pelatih asal Italia, Antonio Conte, hadir di Stadion San Siro menonton langsung pertandingan AC Milan vs Benfica di Liga Europa pada Kamis (17/9/2026) dini hari. Statusnya yang menganggur membuat nama Antonio Conte dihubungkan dengan sejumlah klub besar. 

1. Conte Tonton AC Milan

Antonio Conte memutuskan hengkang dari Napoli pada akhir musim lalu. Sejumlah klub termasuk timnas Italia sempat dilaporkan meminati jasanya. 

Namun, hingga musim 2026-2027, Antonio Conte masih menganggur. Namanya kembali menjadi sorotan saat menyaksikan kekalahan AC Milan dari Benfica di kancah Liga Europa. 

AC Milan kalah dari Benfica (dok)
AC Milan kalah dari Benfica (dok)

Kehadiran Conte lantas kembali dikaitkan dengan AC Milan, yang kini dilatih Ruben Amorim. Dalam 3 laga terakhir, AC Milan gagal meraih kemenangan. Teranyar AC Milan dipermalukan Benfica 0-2 di kandang sendiri!

Melansir Football Italia, Conte telah dikaitkan dengan kemungkinan kepindahan ke Rossoneri selama beberapa bulan terakhir, meskipun ia memiliki sejarah dengan rival mereka, Inter dan Juventus.

2. Dikaitkan dengan Man United dan Juventus

Di sisi lain, Manchester United dilaporkan mempertimbangkan untuk merekrut pelatih berpengalaman asal Italia tersebut, menurut Corriere della Sera. 

Saat ini, pelatih Manchester United Michael Carrick tengah berada dalam tekanan. Tim asuhan Michael Carrick tersebut kalah saat derby melawan Manchester City. Teranyar, Manchester United kalah dari Brighton & Hove Albion hingga harus tersingkir dari Piala Liga Inggris 2026-2027. 

 

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