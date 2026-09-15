Diincar Liverpool hingga AC Milan, Endrick Bakal Tinggalkan Real Madrid?

MADRID – Masa depan penyerang muda Real Madrid, Endrick, sempat menjadi buah bibir setelah minimnya kesempatan bermain di awal musim 2026-2027. Pemain berusia 20 tahun tersebut santer dikabarkan ingin segera mencari pelabuhan baru demi mendapatkan menit bermain yang lebih regular, apalagi klub-klub besar seperti Liverpool, AS Roma, hingga AC Milan pun dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Endrick di bursa transfer musim dingin 2027 mendatang.

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Kendati demikian, rumor kepindahan tersebut langsung dimentahkan oleh sang agen, Thiago Freitas. Ia menegaskan kliennya sama sekali tidak memiliki niat untuk meninggalkan Santiago Bernabeu dalam waktu dekat ini.

Sepanjang musim panas lalu, spekulasi mengenai masa depan Endrick memang berhembus kencang di media. Beruntung, pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, dikabarkan menjadi sosok utama yang memblokir peluang kepergian sang penyerang.

Hingga saat ini, Endrick bahkan belum mencatatkan satu menit pun penampilan bersama Los Blancos di kompetisi resmi. Situasi tersebut diperparah oleh cedera otot yang membuat sang pemain harus absen pada empat pertandingan perdana awal musim.

Endrick Felipe bersama Gabriely Miranda. (instagram/endrick)

1. Persaingan Ketat di Lini Depan Los Blancos

Di dalam skuad utama, peluang Endrick untuk menembus pos penyerang tengah terbilang sangat berat. Ia harus bersaing ketat dengan Kylian Mbappe serta penyerang anyar Carlos Espi yang lebih diandalkan oleh tim pelatih.

Tidak hanya di lini tengah serangan, sektor sayap kanan juga dipenuhi oleh para pemain bintang berkaliber tinggi. Endrick harus bersaing dengan nama-nama beken seperti Arda Guler, Brahim Diaz, hingga rekrutan anyar Yan Diomande.