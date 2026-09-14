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Bersinar saat Lawan Real Madrid, Aksi Emil Audero Tuai Pujian Pelatih Timnas Indonesia John Herdman

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |17:10 WIB
Bersinar saat Lawan Real Madrid, Aksi Emil Audero Tuai Pujian Pelatih Timnas Indonesia John Herdman
Kiper Rayo Vallecano, Emil Audero. (Foto: Instagram/rayovallecano)
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JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, menyampaikan rasa bangganya terhadap perjalanan karier baru Emil Audero yang kini resmi memperkuat klub kasta tertinggi Liga Spanyol, Rayo Vallecano. Penjaga gawang andalan Timnas Indonesia tersebut baru saja melakoni debut kompetitifnya saat menghadapi raksasa La Liga, Real Madrid, di Stadion Santiago Bernabeu pada Minggu 14 September 2026.

Meskipun gawangnya harus kebobolan empat gol dalam kekalahan 1-4, penampilan Emil tetap dinilai solid dengan mengantongi rating 6,5 versi FotMob. Herdman menegaskan kesempatan menghadapi klub bertabur bintang di stadion sebesar Bernabeu merupakan pengalaman paling berharga bagi perkembangan sang pemain.

"Menurut saya, panggung yang luar biasa besar bagi Emil untuk bermain di sana," ujar Herdman di Jakarta, Senin (14/9/2026).

1. Herdman Bangga

Pelatih asal Inggris itu menambahkan bahwa kiprah Emil di level tertinggi kompetisi Eropa diharapkan mampu mendongkrak motivasi generasi muda sepak bola Tanah Air sekaligus membuktikan kualitas pemain Indonesia di panggung internasional.

"Dia mewakili negara kkita dengan kebanggaan yang sangat besar. Melihat seorang pemain Indonesia bermain melawan Real Madrid seharusnya menginspirasi setiap pemain muda Indonesia," kata John Herdman.

Emil Audero. (Foto: Instagram/rayovallecano)
Emil Audero. (Foto: Instagram/rayovallecano)

"Selain itu, mengingatkan mereka bahwa apapun mungkin terjadi di negara ini," tambahnya.

Menatap laga-laga selanjutnya di kompetisi Liga Spanyol, skuad Rayo Vallecano tentu harus segera melakukan pembenahan lini belakang usai menelan hasil kurang memuaskan dari sang juara bertahan.

 

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