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Emil Audero Tampil Gemilang saat Debut Bersama Rayo Vallecano, Catat 7 Saves ketika Hadapi Real Madrid

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |16:03 WIB
Emil Audero Tampil Gemilang saat Debut Bersama Rayo Vallecano, Catat 7 Saves ketika Hadapi Real Madrid
Emil Audero Tampil Gemilang saat Debut Bersama Rayo Vallecano, Catat 7 Saves ketika Hadapi Real Madrid (Instagram/@rayovallecano)
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JAKARTA - Kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, tampil gemilang dengan mencatatkan 7 saves (penyelamatan) dalam pertandingan debutnya bersama Rayo Vallecano saat menghadapi Real Madrid, Minggu (13/9/2026) dini hari WIB. 

Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Santiago Bernabeu itu, Real Madrid menang 4-1 atas tamunya. 

1. Audero Catat 7 Saves

Dalam pertandingan itu, Emil Audero kerja keras menghalau serangan dari Vinicius Jr dan kawan-kawan. Tercatat meski gawangnya kebobolan 4 kali, Emil Audero melakukan sejumlah penyemalatan heroik. 

Real Madrid membuka keunggulan lewat Kylian Mbappe yang mengeksekusi tendangan penalti dengan sempurna pada menit ke-14. Emil Audero terkecoh dengan tendangan penalti Mbappe. 

Pada menit ke-17, giliran Alvaro Carreras yang mencetak gol. Sebelum gol itu terjadi, kiper pinjaman dari Como 1907 tersebut sempat keluar dari gawang untuk terbang menghalau umpan crossing dari Vinicius Junior ke Mbappe. 

Pada menit ke-25, Emil Audero berhasil memblok sepakan keras Vinicius Jr dari dalam kotak penalti. Ia juga sempat menghalau bola muntah yang hendak disambar Mbappe. 

Real Madrid kemudian menambah gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-35. Ia berhasil mengeksekusi umpan tarik dari Vinicius Jr untuk menendan bola ke arah sisi kiri gawang Emil Audero. 

Tim tamu sempat memperkecil kedudukan lewat Sergio Camello pada menit ke-51. 

Usai gol itu, serangan tim asuh Jose Mourinho ke gawang Rayo Vallecano semakin menggila. Vinicius Jr sempat melepaskan tembakan ke tiang dekat yang mampu dihalau Emil Audero. 

Kiper Timnas Indonesia itu kemudian melakukan penyelamatan gemilang setelah mementahkan sundulan Denze Dumfries dari jarak dekat hasil tendangan bebas. Sesaaat kemudian, Emil Audero mengamankan gawang Rayo Vallecano dari kebobolan setelah menangkap tandukan pemain Real Madrid hasil sepak pojok. 

 

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