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Barcelona Susah Payah Menang 4-2 atas Levante, Hansi Flick Akui Lakukan Kesalahan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |12:29 WIB
Barcelona Susah Payah Menang 4-2 atas Levante, Hansi Flick Akui Lakukan Kesalahan
Pelatih Barcelona, Hansi Flick. (Foto: Instagram/fcbarcelona)
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VALENCIA – Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengakui melakukan kesalahan hingga membuat skuadnya susah payah untuk menang 4-2 atas Levante di Stadion Ciutat de Valencia, pada Minggu 13 September 2026. Usai memastikan kemenanga di matchday kelima Liga Spanyol 2026-2027, juru taktik asal Jerman itu menyatakan kelegaannya karena Barcelona berhasil selamat dari ujian berat di kandang lawan.

Pertandingan La Liga secara live dapat disaksikan streaming di Vision+ channel beIN Sport dengan klik di sini.

Ya, Blaugrana memang harus berjuang keras untuk bisa merebut tiga poin di markas Levante. Ia menyoroti jalannya pertandingan yang sempat membuat lini pertahanan timnya kewalahan di paruh kedua laga.

1. Lakukan Kesalahan

Dalam sesi wawancara usai pertandingan, Flick secara terbuka mengakui kebobolan pertama timnya dari Ivan Romero di menit 79, murni merupakan kesalahan pengambilan keputusan dari dirinya. Ia terlambat melakukan pergantian pemain yang sebenarnya sudah ia rencanakan sebelumnya.

"Gol pertama adalah kesalahan saya, saya ingin menunggu jeda untuk melakukan pergantian pemain dan seharusnya saya melakukannya lebih awal. Kita harus berjuang, selamat dari pertandingan seperti ini,” ungkap Flick, mengutip dari Marca, Senin (14/9/2026).

“Kita punya situasi yang harus diperbaiki, kita akan membicarakannya. Tapi saya puas dengan hasil pertandingan. Mereka melakukan paruh kedua yang bagus, tapi saya senang," tambahnya.

Levante vs Barcelona. (Foto: Instagram/fcbarcelona)
Levante vs Barcelona. (Foto: Instagram/fcbarcelona)

2. Pujian dari Hansi Flick

Menyongsong laga-laga berikutnya, mantan pelatih Timnas Jerman ini menegaskan pentingnya menjaga konsentrasi penuh selama 90 menit penuh. Ia mengingatkan para pemainnya agar tidak pernah menurunkan standar permainan di kompetisi seketat ini.

 

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