Lamine Yamal Pecahkan Rekor, Jadi Kapten Termuda Barcelona Sepanjang Sejarah!

Lamine Yamal kembali mencuri perhatian di laga Liga Champions 2026-2027 antara Barcelona vs Feyenoord (Foto: FC Barcelona)

BARCELONA – Lamine Yamal kembali mencuri perhatian di laga Liga Champions 2026-2027 antara Barcelona vs Feyenoord. Saat menerima ban kapten dari Raphinha, ia langsung memecahkan rekor!

Duel Barcelona vs Feyenoord itu berlangsung di Stadion Camp Nou, Barcelona, Kamis (10/9/2026) dini hari WIB. Pasukan Hansi Flick menang telak 5-1!

Lamine Yamal beraksi di laga Barcelona vs Feyenoord (Foto: FC Barcelona)

Lima gol Barcelona disarangkan Raphinha (3’, 57’), Karim Adeyemi (22’), Lamine Yamal (77’), dan Gabriel Jesus (85’). Sementara, satu-satunya gol Feyenoord dihasilkan Sem Steijn (82’).

1. Ban Kapten

Momen spesial terjadi di menit ke-71 kala Raphinha digantikan Fermin Lopez. Karena Pedri sudah lebih dulu ditarik keluar, ban kapten pun diserahkan pemain asal Brasil itu kepada Lamine Yamal.

Melansir dari Mundo Deportivo, Kamis (9/9/2026), Lamine Yamal langsung memecahkan rekor. Ia jadi kapten termuda Barcelona di usia 19 tahun 59 hari, melewati catatan Bojan Krkic.

Sebelumnya, Bojan Krkic resmi jadi kapten termuda Barcelona di usia 20 tahun 56 hari. Ketika itu, ia memimpin Barcelona dalam laga Copa del Rey.