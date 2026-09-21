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Juventus Krisis Kiper, Berpeluang Pulangkan Sang Mantan secara Gratis

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |22:09 WIB
Juventus Krisis Kiper, Berpeluang Pulangkan Sang Mantan secara Gratis
Juventus Krisis Kiper, Berpeluang Pulangkan Sang Mantan secara Gratis (Instagram/@netomurara)
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JAKARTA - Juventus mengalami krisis kiper setelah Kamil Grabara mengalami cedera parah yang memaksanya harus absen dalam hitungan bulan. Dengan cederanya Kamil Grabara, sejumlah nama dikaitkan untuk mengisi peran kiper kedua. Salah satunya adalah Norberto Murara Neto, yang merupakan mantan kiper Juventus. 

1. Juventus Krisis Kiper

Kamil Grabara dipastikan absen setidaknya selama empat hingga enam bulan akibat cedera robekan ligamen krusiat anterior (ACL) di lututnya. Kini, sebagai pelapis, hanya tersisa kiper veteran Carlo Pinsoglio. 

Kiper Juventus Guglielmo Vicario (Instagram/@guglielmovicario)
Kiper Juventus Guglielmo Vicario (Instagram/@guglielmovicario)

Dengan kondisi tersebut, Juventus membutuhkan penggantinya untuk menjadi pelapis kiper utama Guglielmo Vicario, yang didatangkan dengan status pinjaman disertai opsi pembelian dari Tottenham Hotspur. 

Melansir laman Football Italia, Senin (21/9/2026), pelatih Juventus, Luciano Spalletti, mengonfirmasi klub berjuluk Bianconeri itu sedang mencari pemain dengan status bebas transfer untuk menambah opsi di posisi tersebut. Beberapa nama yang disebut-sebut antara lain Sergio Rico, Alfred Gomis, dan Adam Stejskal.

2. Neto Berpeluang Kembali

Namun, kandidat favoritnya adalah sosok yang sudah berpengalaman yakni Neto. Tidak hanya di sepak bola Italia, tetapi juga secara khusus pernah mengenakan seragam Juventus.

 

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