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John Herdman Bahagia, Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Mulai Latihan Lagi Bareng Sassuolo!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |10:49 WIB
John Herdman Bahagia, Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Mulai Latihan Lagi Bareng Sassuolo!
Jay Idzes mulai berlatih bareng Sassuolo usai menepi gara-gara cedera sejak Mei 2026 (Foto: Instagram/@jayidzes)
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PELATIH Timnas Indonesia, John Herdman, dipastikan tersenyum melihat Jay Idzes kembali latihan bareng Sassuolo. Pesepakbola berusia 25 tahun itu pun sudah pulih dari cedera.

Seperti diketahui, Idzes harus absen membela Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Ia mengalami cedera tumit pada akhir Mei 2026 saat membela Sassuolo di fase akhir Serie A.

Jay Idzes. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Bahkan, Idzes tidak nongol dalam sesi latihan pramusim Sassuolo. Namanya menghilang dari skuad Neroverdi dalam tujuh laga yang dilakoni sepanjang jeda.

1. Mulai Latihan

Tapi, kabar baik datang. Menurut laman Sassuolo News, Jumat (14/8/2026), Idzes sudah kembali berlatih bersama rekan-rekan setimnya di markas klub pada Kamis 13 Agustus 2026.

“Seorang pemain penting akhirnya kembali ketika pertandingan-pertandingan yang penting dimulai. Jay Idzes sudah kembali berlatih bersama skuad Sassuolo,” kata media tersebut.

Menurut sumber yang sama, Idzes terpaksa menepi selama masa pramusim karena mengikuti program pemulihan yang spesifik. Dengan begitu, ia bisa pulih dengan maksimal tanpa khawatir cederanya kambuh.

 

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