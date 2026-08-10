Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Como Resmi Datangkan Bek Timnas Inggris dari Chelsea, Biayanya Rp617 Miliar

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 10 Agustus 2026 |13:43 WIB
Como Resmi Datangkan Bek Timnas Inggris dari Chelsea, Biayanya Rp617 Miliar
Como Resmi Datangkan Bek Timnas Inggris dari Chelsea, Biayanya Rp617 Miliar (Instagram/@trevohchalobah)
A
A
A

JAKARTA - Como 1907 mengumumkan perekrutan Trevoh Chalobah. Bek Timnas Inggris itu didatangkan dari Chelsea dengan mahar mencapai hingga 30,8 juta poundsterling atau sekitar Rp617 miliar. 

1. Como Resmi Datangkan Chalobah

Chalobah mengaku senang dapat bergabung dengan Como. Ia menilai klub Italia itu memiliki proyek ambisius. 

"Saya sangat senang dan merasa terhormat bisa berada di Como; ini adalah proyek yang ambisius dan sedang berkembang, dan bisa kembali bekerja sama dengan pelatih Cesc Fabregas sungguh istimewa," katanya melansir Sky Sports, Senin (10/8/2026).

Bek berusia 27 tahun itu mengaku sudah tak sabar untuk bisa segera tampil membela Como. Chalobah mengaku siap tampil maksimal membela Como. 

"Saya tidak sabar untuk membawa pengalaman saya ke dalam tim, merasakan atmosfer luar biasa di stadion, dan menjalin ikatan dengan para penggemar. Saya akan memberikan segalanya setiap hari untuk mengukir sejarah bersama," tutur Chalobah.

Trevoh Chalobah (Instagram/@chalobah)
Trevoh Chalobah (Instagram/@chalobah)

Sementara itu, pelatih Como, Cesc Fabregas, mengatakan Chalobah merupakan rektutan yang penting. Kedatangan bek Timnas Inggris dari Chelsea itu juga menunjukkan ambisi klub. 

"Trevoh adalah rekrutan penting bagi kami dan pemain yang mencerminkan tingkat ambisi yang kami miliki di klub ini," ucapnya. 

Fabregas menyebut Chalobah sebagai sosok pemain yang telah terbiasa memenangi pertandingan di level tertinggi. Pelatih asal Spanyol itu pun menilai Chalobah masih memiliki ruang untuk terus berkembang. 

"Dia telah berkompetisi dan meraih kemenangan di level tertinggi, namun dia juga memiliki hasrat besar untuk memulai babak baru dan terus berkembang," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/08/47/3234902/milanisti_indonesia_rela_mendampingi_ac_milan_berlatih_di_stadion_madya_gbk-9roq_large.jpg
Bukti Kesetiaan! Milanisti Indonesia Dampingi AC Milan Berlatih di Stadion Madya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/06/47/3234530/ruben_amorim_melihat_skuad_ac_milan_perlahan_mengalami_peningkatan-Ny57_large.jpg
AC Milan vs Inter Milan Berakhir 1-1, Ruben Amorim: Ada Peningkatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/47/3233395/kisah_mantan_bek_persib_bandung_yang_kini_berkarier_di_liga_italia_dan_dilatih_filippo_inzaghi_menarik_untuk_diulas-zSKQ_large.jpg
Kisah Mantan Bek Persib Bandung yang Kini Berkarier di Liga Italia dan Dilatih Filippo Inzaghi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/47/3233388/franco_baresi_meninggal_dunia-8PKo_large.jpg
Breaking News: Legenda AC Milan dan Italia Franco Baresi Meninggal Dunia
https://pict.sindonews.com/dyn/850/pena/news/2026/08/10/11/1737355/geger-dugaan-layanan-seks-untuk-wasit-jelang-kualifikasi-piala-dunia-wdm.jpg
Geger Dugaan Layanan Seks untuk Wasit Jelang Kualifikasi Piala Dunia
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2025/06/25/striker_liverpool_darwin_nunez.jpg
Rekrutan Baru Liverpool Bocor ke Publik! Darwin Nunez Beri Pengumuman Heboh
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement