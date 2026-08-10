Como Resmi Datangkan Bek Timnas Inggris dari Chelsea, Biayanya Rp617 Miliar

JAKARTA - Como 1907 mengumumkan perekrutan Trevoh Chalobah. Bek Timnas Inggris itu didatangkan dari Chelsea dengan mahar mencapai hingga 30,8 juta poundsterling atau sekitar Rp617 miliar.

1. Como Resmi Datangkan Chalobah

Chalobah mengaku senang dapat bergabung dengan Como. Ia menilai klub Italia itu memiliki proyek ambisius.

"Saya sangat senang dan merasa terhormat bisa berada di Como; ini adalah proyek yang ambisius dan sedang berkembang, dan bisa kembali bekerja sama dengan pelatih Cesc Fabregas sungguh istimewa," katanya melansir Sky Sports, Senin (10/8/2026).

Bek berusia 27 tahun itu mengaku sudah tak sabar untuk bisa segera tampil membela Como. Chalobah mengaku siap tampil maksimal membela Como.

"Saya tidak sabar untuk membawa pengalaman saya ke dalam tim, merasakan atmosfer luar biasa di stadion, dan menjalin ikatan dengan para penggemar. Saya akan memberikan segalanya setiap hari untuk mengukir sejarah bersama," tutur Chalobah.

Trevoh Chalobah (Instagram/@chalobah)

Sementara itu, pelatih Como, Cesc Fabregas, mengatakan Chalobah merupakan rektutan yang penting. Kedatangan bek Timnas Inggris dari Chelsea itu juga menunjukkan ambisi klub.

"Trevoh adalah rekrutan penting bagi kami dan pemain yang mencerminkan tingkat ambisi yang kami miliki di klub ini," ucapnya.

Fabregas menyebut Chalobah sebagai sosok pemain yang telah terbiasa memenangi pertandingan di level tertinggi. Pelatih asal Spanyol itu pun menilai Chalobah masih memiliki ruang untuk terus berkembang.

"Dia telah berkompetisi dan meraih kemenangan di level tertinggi, namun dia juga memiliki hasrat besar untuk memulai babak baru dan terus berkembang," katanya.