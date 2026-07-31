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Kisah Mantan Bek Persib Bandung yang Kini Berkarier di Liga Italia dan Dilatih Filippo Inzaghi

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |14:22 WIB
Kisah Mantan Bek Persib Bandung yang Kini Berkarier di Liga Italia dan Dilatih Filippo Inzaghi
Kisah mantan bek Persib Bandung yang kini berkarier di Liga Italia dan dilatih Filippo Inzaghi menarik untuk diulas (Foto: Instagram/@palermofficial)
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KISAH mantan bek Persib Bandung yang kini berkarier di Liga Italia dan dilatih Filippo Inzaghi, menarik untuk diulas. Sosok tersebut adalah Federico Barba!

Barba resmi berpisah dengan Persib usai Super League 2025-2026. Kiprahnya di lini belakang sepanjang musim lalu, sukses membuahkan gelar juara.

1. Masa Depan

Federico Barba. (Foto: Instagram/persib)
Federico Barba (Foto: Instagram/@persib)

Masa depan Barba langsung jadi perbincangan usai Persib memastikan gelar kelima di era Liga Indonesia. Pasalnya, bek berusia 32 tahun itu sempat menyatakan tidak betah di Kota Bandung.

Barba bahkan sempat dikabarkan akan hengkang pada bursa transfer musim dingin 2026 atau tengah musim. Tapi, pesepakbola kelahiran Roma itu pada akhirnya bertahan.

2. Gabung Palermo

Keinginan Barba untuk pergi di tengah musim dengan alasan keluarga itu sempat bikin Bobotoh kecewa. Untungnya, ia sukses mengantarkan Pangeran Biru meraih gelar juara dan suporter berbalik mencintainya lagi.

Tapi, Barba justru memutuskan berpisah di akhir kontraknya yang hanya sampai Juni 2026. Mantan bek Como itu kemudian bergabung dengan Palermo yang dilatih Filippo Inzaghi.

 

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