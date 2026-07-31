3 Pemain Asing Super League 2025-2026 yang Pindah ke Klub Top Dunia pada Musim Panas 2026, Nomor 1 Federico Barba!

SEBANYAK 3 pemain asing Super League 2025-2026 yang pindah ke klub top dunia pada bursa transfer musim panas 2026 akan diulas Okezone. Banyak yang bilang hengkang ke Liga Indonesia sebagai penurunan karier.

Banyak anggapan pemain-pemain yang merasakan karier di Liga Indonesia tidak akan bisa mereparasi kariernya. Namun, nyatanya ada beberapa pemain yang bisa hengkang ke klub top dunia setelah meninggalkan Super League.

Di bursa transfer musim panas 2026 saja, ada 3 pemain asing Super League 2025-2026 yang merasakan sensasi di percaturan sepakbola dunia jelang musim 2026-2027. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 pemain asing Super League 2025-2026 yang pindah ke klub top dunia pada musim panas 2026:

1. Federico Barba (Palermo)

Federico Barba sudah ikut sesi latihan Palermo (Foto: Instagram/@palermofficial)

Federico Barba yang sukses besar bersama Persib Bandung, hengkang ke klub Serie B, Palermo, pada bursa transfer musim panas 2026. Di Palermo, Federico Barba mendapatkan kontrak satu tahun dengan opsi perpanjangan satu tahun.

Jika Palermo promosi ke Serie A 2027-2028, Federico Barba akan kembali bermain di kasta teratas sepakbola Italia. Federico Barba sendiri memiliki 102 caps di Serie A dan mencatatkannya bersama beberapa klub, yakni Empoli, Benevento, Chievo Verona dan Como 1907.

2. Bruno Tubarao (Chapecoense)

Bruno Tubarao saat berduel dengan Neymar Jr. (Foto: Instagram/@brunotubarao20)

Bruno Tubarao meninggalkan Persija Jakarta pada bursa transfer musim panas 2026. Ia diboyong klub Serie A Brasil, Chapecoense.

Di laga debut bersama Chapecoense, Bruno Tubarao langsung berduel dengan Neymar Jr yang membela Santos. Dalam laga tersebut Bruno Tubarao terkena kartu kuning setelah melanggar Neymar Jr.