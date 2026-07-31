Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Pemain Asing Super League 2025-2026 yang Pindah ke Klub Top Dunia pada Musim Panas 2026, Nomor 1 Federico Barba!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |05:05 WIB
3 Pemain Asing Super League 2025-2026 yang Pindah ke Klub Top Dunia pada Musim Panas 2026, Nomor 1 Federico Barba!
Federico Barba resmi gabung Palermo. (Foto: Instagram/@palermofficial)
A
A
A

SEBANYAK 3 pemain asing Super League 2025-2026 yang pindah ke klub top dunia pada bursa transfer musim panas 2026 akan diulas Okezone. Banyak yang bilang hengkang ke Liga Indonesia sebagai penurunan karier.

Banyak anggapan pemain-pemain yang merasakan karier di Liga Indonesia tidak akan bisa mereparasi kariernya. Namun, nyatanya ada beberapa pemain yang bisa hengkang ke klub top dunia setelah meninggalkan Super League.

Di bursa transfer musim panas 2026 saja, ada 3 pemain asing Super League 2025-2026 yang merasakan sensasi di percaturan sepakbola dunia jelang musim 2026-2027. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 pemain asing Super League 2025-2026 yang pindah ke klub top dunia pada musim panas 2026:

1. Federico Barba (Palermo)

Federico Barba sudah ikut sesi latihan Palermo (Foto: Instagram/@palermofficial)
Federico Barba sudah ikut sesi latihan Palermo (Foto: Instagram/@palermofficial)

Federico Barba yang sukses besar bersama Persib Bandung, hengkang ke klub Serie B, Palermo, pada bursa transfer musim panas 2026. Di Palermo, Federico Barba mendapatkan kontrak satu tahun dengan opsi perpanjangan satu tahun.

Jika Palermo promosi ke Serie A 2027-2028, Federico Barba akan kembali bermain di kasta teratas sepakbola Italia. Federico Barba sendiri memiliki 102 caps di Serie A dan mencatatkannya bersama beberapa klub, yakni Empoli, Benevento, Chievo Verona dan Como 1907.

2. Bruno Tubarao (Chapecoense)

Bruno Tubarao saat berduel dengan Neymar Jr. (Foto: Instagram/@brunotubarao20)
Bruno Tubarao saat berduel dengan Neymar Jr. (Foto: Instagram/@brunotubarao20)

Bruno Tubarao meninggalkan Persija Jakarta pada bursa transfer musim panas 2026. Ia diboyong klub Serie A Brasil, Chapecoense.

Di laga debut bersama Chapecoense, Bruno Tubarao langsung berduel dengan Neymar Jr yang membela Santos. Dalam laga tersebut Bruno Tubarao terkena kartu kuning setelah melanggar Neymar Jr.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/51/3233075/timnas_india-xBkL_large.jpg
3 Negara Undangan di FIFA ASEAN Cup 2026, Nomor 1 India!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/45/3231629/morgan_rogers-gZ95_large.jpg
5 Pemain Inggris Termahal Sepanjang Sejarah, Nomor 1 Dipecahkan Morgan Rogers Usai Dibeli Chelsea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/49/3230442/denis_kolinger_salah_satu_pemain_top_yang_gabung_persija_jakarta_media_persija-LDCP_large.jpg
7 Pemain Top Terbaru Persija Jakarta untuk Musim 2026-2027, Nomor 1 Pemain Timnas Kroasia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/51/3227579/timnas_prancis-ROUG_large.jpg
5 Klub Tersubur di Piala Dunia 2026, Nomor 1 Dikuasai Raksasa Eropa
https://pict.sindonews.com/dyn/850/pena/news/2026/07/30/11/1733765/drawing-fifa-asean-cup-2026-indonesia-segrup-dengan-malaysia-india-dan-singapura-fzc.jpg
Drawing FIFA ASEAN Cup 2026: Indonesia Segrup dengan Malaysia, India, dan Singapura
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2023/08/12/Rionny_Mainaky_by_PBSI.jpg
PBSI Berpisah dengan Rionny Mainaky, Kandidat Pelatih Ganda Campuran Baru Sudah Dikantongi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement