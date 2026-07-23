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Persija Jakarta Resmi Pinjamkan Cyrus Margono ke Klub Super League 2026-2027, Malut United?

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |18:05 WIB
Persija Jakarta Resmi Pinjamkan Cyrus Margono ke Klub Super League 2026-2027, Malut United?
Cyrus Margono dipinjamkan Persija ke klub Super League lain. (Foto: Media Persija Jakarta)
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PERSIJA Jakarta resmi meminjamkan kiper mudanya, Cyrus Margono, untuk mengarungi kompetisi Super League 2026-2027. Penjaga gawang 24 tahun itu akan menjalani masa peminjaman selama satu musim penuh.

Keputusan itu diumumkan Persija Jakarta melalui keterangan resminya pada Kamis (23/7/2026). Namun, manajemen Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- belum mengungkap klub tujuan yang akan diperkuat Cyrus Margono selama masa peminjaman.

Cyrus Margono dipinjamkan ke klub Super League lain. (Foto: Instagram/@persija)
Cyrus Margono dipinjamkan ke klub Super League lain. (Foto: Instagram/@persija)

1. Demi Perkembangan Cyrus Margono

Langkah ini diambil agar Cyrus Margono memperoleh kesempatan bermain yang lebih banyak. Persija Jakarta menilai menit bermain reguler menjadi faktor penting untuk menunjang perkembangan sang pemain.

Persaingan di sektor penjaga gawang Persija Jakarta semakin ketat menjelang musim baru. Klub ibu kota itu baru mendatangkan Aqil Saviq dan Nadeo Argawinata pada bursa transfer musim ini, serta memperpanjang kontrak Andritany Ardhiyasa.

Dengan komposisi tersebut, peluang Cyrus Margono tampil secara reguler bersama Persija Jakarta diperkirakan akan semakin terbatas. Karena itu, opsi peminjaman dinilai menjadi solusi terbaik bagi perkembangan kariernya.

"Selama menjalani masa peminjaman, diharapkan dapat memperoleh menit bermain secara konsisten, menambah pengalaman bertanding, serta semakin mematangkan kualitasnya sebagai penjaga gawang profesional," tulis Persija dalam keterangan resminya, dikutip pada Kamis (23/7/2026).

2. Puji Kualitas Cyrus Margono

Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, menegaskan Cyrus Margono merupakan pemain yang memiliki kualitas dan prospek menjanjikan. Menurutnya, pengalaman bertanding secara rutin akan membantu sang kiper berkembang lebih cepat.

"Cyrus merupakan pemain yang memiliki potensi dan kualitas. Saat ini, hal terpenting bagi perkembangannya adalah mendapatkan kesempatan bermain dan pengalaman bertanding yang lebih banyak," ujar Prapanca.

 

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