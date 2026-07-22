Berkat Shin Tae-yong, Persija Jakarta Punya 12 Pemain di Timnas Indonesia!

Shin Tae-yong punya 12 pemain di Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

BERKAT Shin Tae-yong, Persija Jakarta memiliki 12 pemain di Tim Nasional (Timnas) Indonesia. Kehadiran Shin Tae-yong di kursi pelatih menjadi daya tarik pemain-pemain berlabel Timnas Indonesia untuk gabung skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

Di bursa transfer musim panas 2026, Persija Jakarta mendatangkan dua pemain Timnas Indonesia, yakni Pratama Arhan dan Nadeo Argawinata. Berkat kehadiran dua pemain ini, Persija Jakarta memiliki 12 pemain di Timnas Indonesia asuhan John Herdman.

Nadeo Argawinata resmi bergabung dengan Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)

1. Persija Jakarta Kirim Perwakilan Terbanyak

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memanggil 50 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali pada 6-25 Juli 2026. Pemain-pemain ini dipanggil dalam dua gelombang.

Dari 50 pemain yang dipanggil, awalnya Persija Jakarta dan Persib Bandung sama-sama mengirimkan 11 perwakilan. Sekarang dengan membelotnya Nadeo Argawinata dari Borneo FC ke Persija Jakarta pada Rabu (22/7/2026), skuad Macan Kemayoran memiliki 12 pemain di Timnas Indonesia.

Sebanyak 12 pemain yang dimaksud adalah Nadeo Argawinata, Jordi Amat, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Shayne Pattynama, Dony Tri Pamungkas, Fajar Fathur Rahman, Witan Sulaeman, Rayhan Hannan, Victor Dethan, Eksel Runtukahu dan Mauro Zijlstra.

2. Siapa Pemain yang Dicoret?

Namun, dari 12 pemain di atas, tidak semuanya masuk skuad akhir Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Mauro Zijlsta bahkan sudah dicoret karena mengalami cedera.