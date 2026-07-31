Breaking News: Legenda AC Milan dan Italia Franco Baresi Meninggal Dunia

LEGENDA sepakbola Italia, Franco Baresi, meninggal dunia. Kabar tersebut diketahui dari pengumuman di situs resmi AC Milan, satu-satunya klub yang pernah dibelanya sepanjang karier.

“Franco Baresi selamanya. Mengumumkan kepergian seseorang yang menjadi jantung dan jiwa AC Milan, sangatlah sulit,” tulis pengumuman di situs resmi klub, Jumat (31/7/2026).

“Tapi, semua orang di klub dan semua Milanisti, harus tetap menjaga memori Franco Baresi tetap hidup,” imbuh keterangan tersebut.

1. Komplikasi Penyakit

Baresi memang sudah lama bergelut dengan komplikasi penyakit. Ia diketahui menderita kanker paru-paru dan harus menjalani operasi pada Agustus 2025.

Kesehatannya terus memburuk. Tapi, Baresi sempat muncul sebagai pembawa obor jelang Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026 pada Februari silam.

Beberapa hari lalu, muncul kabar Baresi meninggal dunia. Milan lalu merilis pernyataan resmi yang menyatakan sang legenda masih hidup.