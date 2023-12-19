Jumpa Stade Rennais di Liga Europa 2023-2024, Franco Baresi: AC Milan Tak Boleh Pandang Remeh!

MILAN – Legenda sekaligus Wakil Presiden Kehormatan AC Milan, Franco Baresi, mengomentari Stade Rennais yang akan dihadapi di Liga Europa 2023-2024. Menurutnya, AC Milan tak boleh pandang remeh.

Setelah tampil mengecewakan di fase grup Liga Champions 2023-2024, Rossoneri -julukan Milan- akhirnya hanya finis di tempat ketiga Grup F di bawah Borussia Dortmund dan Paris Saint-Germain. Alhasil, mereka turun kasta ke Liga Europa 2023-2024 dan harus melewati babak playoff lebih dulu sebelum masuk ke 16 besar.

Dalam undian yang dilakukan malam tadi, Milan bakal berjumpa dengan Stade Rennais untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Liga Europa 2023-2024. Sang lawan saat ini sedang terseok-seok di peringkat 13 klasemen Liga Prancis 2023-2024 dan baru mengemas tiga kemenangan dari 16 pertandingan.

Di sisi lain, Rafael Leao dan kolega duduk di posisi ketiga klasemen sementara Liga Italia 2023-2024 dengan selisih sembilan poin dari sang pemuncak klasemen, Inter Milan. Alhasil, di atas kertas, kedua tim jelas sangat timpang dari segi performa.

Kendati demikian, Baresi memperingatkan Milan untuk tidak meremehkan Rennais. Menurutnya, Rossoneri harus tetap menghormati siapa pun lawan mereka dan wajib ambisius untuk memetik kemenangan.

“Kami tahu bahwa dalam sepak bola kami tidak boleh meremehkan siapa pun, Milan harus berpikir besar, ambisius,” ujar Baresi, dikutip dari Football Italia, Selasa (19/12/2023).

“Tim-tim Prancis sangat khusus, mereka harus ditanggapi dengan sedikit geram, Milan, apa pun posisi kami, apa yang kami wakili, kami harus berpikir untuk menang,” lanjutnya.

“Kami harus memainkan kompetisi ini dengan cara terbaik, kami adalah Milan, dan kami berpikir besar, tanpa meremehkan siapa pun dan dengan rasa hormat. Kami punya waktu, kami akan bermain pada bulan Februari, kami akan dapat memulihkan beberapa pemain dan mengelola komitmen dengan cara terbaik,” jelas Baresi.