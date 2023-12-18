Hasil Drawing Playoff 16 Besar Liga Europa 2023-2024: AC Milan Hadapi Stade Rennes, Feyenoord vs AS Roma

NYON - Hasil undian babak play-off Liga Eropa 2023-2024 sudah bisa diketahui. AS Roma akan bersua dengan Feyenoord, sedangkan AC Milan berjumpa Stade Rennes.

Pengundian berlangsung di European Football, Nyon, Swiss pada Senin (18/12/2023) malam WIB. Seperti biasa, pengundian diawali dengan pengenalan klub yang akan bertanding.

Berbeda dengan Liga Champions, Liga Eropa memiliki format play-off untuk babak 16 besar. Formatnya yaitu, sebanyak delapan tim dari runner up fase grup Liga Eropa akan bersua dengan delapan tim peringkat ketiga fase grup Liga Champions.

Setelah itu, delapan pemenang baru akan berjumpa delapan tim yang berhasil menjadi juara grup Liga Eropa di babak 16 besar. Sebanyak delapan tim runner up grup Liga Eropa yang akan bertarung di play-off adalah Freiburg, Olympique Marseille, Sparta Praha, Sporting Lisbon, Toulouse, Stade Rennes, AS Roma, dan Qarabag.

Adapun, delapan tim yang turun dari Liga Champions yakni Galatasaray, Lens, Braga, Benfica, Feyenoord, AC Milan Young Boys, dan Shakhtar Donetsk. Laga babak play-off sendiri akan dimainkan pada 15 dan 22 Februari 2024 mendatang.