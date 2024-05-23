Final Liga Europa 2023-2024: Gian Piero Gasperini Ungkap Kunci Atalanta Hentikan Rentetan Tak Terkalahkan Bayer Leverkusen

DUBLIN – Pelatih Atalanta, Gian Piero Gasperini, mengungkap kunci sukses timnya mengalahkan Bayer Leverkusen di Final Liga Europa 2023-2024. Hal itu tidak terlepas dari keberanian mengambil risiko dengan permainan menyerang.

Duel Atalanta vs Bayer Leverkusen itu berakhir dengan skor 3-0 di Stadion Aviva, Dublin, Republik Irlandia, Kamis (23/5/2024) dini hari WIB. Seluruh gol kemenangan La Dea diborong Ademola Lookman (12’, 26’, 75’).

Kemenangan Atalanta itu memastikan Leverkusen merasakan kekalahan perdananya musim ini di semua kompetisi! Padahal, Die Werkself sebelumnya begitu garang di Liga Jerman, DFB Pokal, dan Liga Europa, hingga tak terkalahkan dalam 51 laga beruntun.

Namun, semua itu mentah dihadapan pasukan Gasperini. Atalanta dengan brilian mampu menjadi antitesis bagi permainan rancak Leverkusen racikan Xabi Alonso.

Usai laga, Gasperini membagikan kunci sukses Atalanta memadamkan perlawanan Leverkusen. Menurutnya, sebuah tim dengan permainan menyerang, harus dilawan dengan gagah berani.

Pria asal Italia itu mengklaim tim dengan permainan menyerang biasanya tak terlalu bagus saat dipaksa bertahan. Hal tersebut yang dilakukan Atalanta dengan brilian sepanjang pertandingan.