Media Italia Sebut Jay Idzes Jadi Mimpi Buruk Fiorentina Usai Bawa Sassuolo Menang 3-1

REGGIO EMILIA – Sassuolo berhasil mengamankan tiga poin penting dengan menumbangkan Fiorentina 3-1 dalam lanjutan pekan ke-14 Liga Italia 2025-2026. Dalam kemenangan krusial ini, bek Timnas Indonesia, Jay Idzes, tampil solid dan tak tergantikan di lini pertahanan, bahkan disebut media Italia sebagai mimpi buruk bagi para striker La Viola –julukan Fiorentina.

Pertandingan yang digelar di Mapei Stadium, Reggio Emilia, Italia, pada Sabtu 6 Desember 2025 malam WIB itu, sempat dibuka dengan keunggulan tim tamu melalui sepakan penalti Rolando Mandragora pada menit ke-9. Namun, Neroverdi –julukan Sassuolo– dengan cepat membalas lewat gol Cristian Volpato (14’) dan tandukan Tarik Muharemovic (45+1’) di babak pertama, sebelum Ismael Kone menambah keunggulan via sepakan jarak dekat (65’) di babak kedua.

1. Duet Pertahanan Sempurna

Jay Idzes bermain penuh selama 90 menit dan menjadi salah satu kunci keberhasilan Sassuolo menahan gempuran Fiorentina setelah gol penalti awal. Idzes mencatatkan penampilan impresif, terutama dalam duel-duel krusial. Ia berhasil memenangkan empat duel sempurna melawan striker-striker La Viola tanpa terkalahkan.

Media Italia, Sassuolo News, secara khusus memuji performa Idzes. Mereka mengakui bahwa pemain berdarah Indonesia itu benar-benar menjadi mimpi buruk bagi lini serang lawan.

Sassuolo menang 3-1 atas Fiorentina. (Foto: Instagram/sassuolocalcio)

“Pertama (Moise) Kean, kemudian (Roberto) Piccoli, (Jay Idzes) bertahan dengan baik terhadap dua ‘senjata besar’ seperti penyerang tengah Viola,” tulis Sassuolo News, dikutip pada Senin (8/12/2025).