2 Pemain Top Andalan Timnas Indonesia yang Diincar Klub Raksasa Juventus, Nomor 1 Berpotensi Pecahkan Rekor Transfer!

ADA dua pemain top andalan Timnas Indonesia yang diincar klub Raksasa Italia, Juventus di bursa transfer musim panas 2026 mendatang. Kedua pemain itu adalah Jay Idzes yang kini bermain di Sassuolo dan Emil Audero yang tengah dipinjamkan ke Cremonese.

Kabar ini menjadi bukti bahwa kualitas pemain Skuad Garuda kini semakin diakui di level elite Eropa. Tentu menarik mengetahui mengapa Juventus bisa tertarik dengan dua pemain bintang Timnas Indonesia tersebut.

Berikut 2 Pemain Top Andalan Timnas Indonesia yang Diincar Klub Raksasa Juventus:

1. Jay Idzes

Berdasarkan laporan media Belanda, Football Transfers, Jay Idzes kini tengah dipantau ketat oleh tiga klub terbesar di Italia, Juventus, Inter Milan, dan AC Milan. Pemain yang saat ini membela Sassuolo tersebut tampil sangat konsisten di lini belakang, sehingga membuat klub-klub elite mulai bergerak untuk mengamankan jasanya.

Meski masih terikat kontrak hingga pertengahan 2029, Sassuolo dilaporkan siap melepas Jay Idzes jika ada klub yang berani menebusnya dengan harga selangit. Angka yang dipatok kabarnya mencapai 40 juta euro atau sekitar Rp695 miliar.

Jay IdzJay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)es

Jika terealisasi, ini akan menjadi rekor transfer terbesar sepanjang sejarah bagi pemain Indonesia.

2. Emil Audero

Media Italia, La Gazzetta dello Sport, mengungkapkan Juventus mulai mencari kiper baru setelah performa Michele Di Gregorio dinilai menurun dan kerap melakukan kesalahan krusial. Emil Audero dianggap sebagai opsi paling menjanjikan karena penampilannya yang impresif sepanjang musim 2025–2026, yang menempatkannya dalam jajaran kiper terbaik Liga Italia musim ini.