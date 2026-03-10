Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

2 Pemain Top Andalan Timnas Indonesia yang Diincar Klub Raksasa Juventus, Nomor 1 Berpotensi Pecahkan Rekor Transfer!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |19:38 WIB
2 Pemain Top Andalan Timnas Indonesia yang Diincar Klub Raksasa Juventus, Nomor 1 Berpotensi Pecahkan Rekor Transfer!
Pemain Sassuolo, Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)
A
A
A

ADA dua pemain top andalan Timnas Indonesia yang diincar klub Raksasa Italia, Juventus di bursa transfer musim panas 2026 mendatang. Kedua pemain itu adalah Jay Idzes yang kini bermain di Sassuolo dan Emil Audero yang tengah dipinjamkan ke Cremonese.

Kabar ini menjadi bukti bahwa kualitas pemain Skuad Garuda kini semakin diakui di level elite Eropa. Tentu menarik mengetahui mengapa Juventus bisa tertarik dengan dua pemain bintang Timnas Indonesia tersebut.

Berikut 2 Pemain Top Andalan Timnas Indonesia yang Diincar Klub Raksasa Juventus:

1. Jay Idzes

Berdasarkan laporan media Belanda, Football Transfers, Jay Idzes kini tengah dipantau ketat oleh tiga klub terbesar di Italia, Juventus, Inter Milan, dan AC Milan. Pemain yang saat ini membela Sassuolo tersebut tampil sangat konsisten di lini belakang, sehingga membuat klub-klub elite mulai bergerak untuk mengamankan jasanya.

Meski masih terikat kontrak hingga pertengahan 2029, Sassuolo dilaporkan siap melepas Jay Idzes jika ada klub yang berani menebusnya dengan harga selangit. Angka yang dipatok kabarnya mencapai 40 juta euro atau sekitar Rp695 miliar.

Jay IdzJay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)es
Jay IdzJay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)es

Jika terealisasi, ini akan menjadi rekor transfer terbesar sepanjang sejarah bagi pemain Indonesia.

2. Emil Audero

Media Italia, La Gazzetta dello Sport, mengungkapkan Juventus mulai mencari kiper baru setelah performa Michele Di Gregorio dinilai menurun dan kerap melakukan kesalahan krusial. Emil Audero dianggap sebagai opsi paling menjanjikan karena penampilannya yang impresif sepanjang musim 2025–2026, yang menempatkannya dalam jajaran kiper terbaik Liga Italia musim ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/47/3206065/jay_idzes_sungguh_menyayangkan_kekalahan_dramatis_sassuolo_1_2_dari_lazio-4Wr7_large.jpg
Sassuolo Kalah Dramatis 1-2 dari Lazio, Jay Idzes: Sangat Disayangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/47/3205842/ac_milan_menang_1_0_atas_inter_milan_di_liga_italia_2025_2026-DI5i_large.jpg
AC Milan Sikat Inter Milan 1-0, Massimiliano Allegri: Mereka Masih Favorit Scudetto!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/47/3205778/cremonese_kalah_1_2_dari_lecce_di_liga_italia_2025_2026_uscremonese-SXlU_large.jpg
Hasil Lecce vs Cremonese di Liga Italia 2025-2026: Kalah Lagi, Emil Audero Dkk Masuk Zona Degradasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/47/3205659/juventus-eKXu_large.jpg
Hadiah Ulang Tahun Ke-67: Magis Taktik Luciano Spalletti Bawa Juventus Gilas Pisa 4-0
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/03/10/51/1685341/biliar-resmi-masuk-ekosistem-campus-league-siap-ramaikan-unigames-2026-bpu.webp
Biliar Resmi Masuk Ekosistem Campus League, Siap Ramaikan UniGames 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/01/02/ronaldo_messi.jpg
Messi, Ronaldo dan Ferguson Sepakat: Sebut 1 Stadion Paling Liar di Eropa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement