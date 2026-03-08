Hasil Lecce vs Cremonese di Liga Italia 2025-2026: Kalah Lagi, Emil Audero Dkk Masuk Zona Degradasi!

CREMONESE lagi-lagi mendapatkan hasil minor. Kali ini, klub kiper Timnas Indonesia Emil Audero itu kalah 1-2 saat tandang ke markas Lecce dalam lanjutan pekan ke-28 Liga Italia 2025-2026 yang berlangsung di Stadio Ettore Giardiniero, Via del Mare, Italia pada Minggu (8/3/2026) malam WIB.

1. Cremonese Unggul Penguasaan Bola

Secara penguasaan bola, Cremonse lebih unggul dengan ball possession mencapai 57 persen berbanidng 43 persen milik Lecce. Dalam segi pembuatan peluang, Cremonese dan Lecce sama-sama mencatatkan tiga shot on target.

Hanya saja, Lecce lebih efektif dalam pembuatan peluang. Terbukti dari tiga shot on target, dua di antaranya berbuah gol yang dicetak Santiago Pierotti pada menit 22 dan Nikola Stulic (38’).

Emil Audero hanya membuat satu penyelamatan melawan Lecce. (Foto: Instagram/uscremonese)

Sementara itu, gol tunggal Cremonese dicetak Federico Bonazzolli pada menit 47. Melihat statistik di atas, Emil Audero hanya membuat satu penyelamatan sepanjang 90 menit pertandingan.

2. Cremonese Masuk Zona Degradasi

Akibat kekalahan ini, Cremonese merosot ke posisi 18 klasemen sementara Liga Italia 2025-2026 alias masuk ke zona degradasi dengan 24 angka. Sementara Lecce, lepas dari zona degradasi setelah melesat ke urutan 16 klasemen dengan 27 poin.

Merosotnya posisi Cremonese asuhan Davide Nicola sejatinya tidak mengherankan. Sebab, dalam 14 pertandingan terkini di Liga Italia 2025-2026, Cremonese tidak pernah menang.