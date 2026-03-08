Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hadiah Ulang Tahun Ke-67: Magis Taktik Luciano Spalletti Bawa Juventus Gilas Pisa 4-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |10:41 WIB
Hadiah Ulang Tahun Ke-67: Magis Taktik Luciano Spalletti Bawa Juventus Gilas Pisa 4-0
Pelatih Juventus, Luciano Spalletti (kiri). (Foto: Instagram/juventus)
A
A
A

TURIN – Pelatih Juventus, Luciano Spalletti merayakan hari jadinya yang ke-67 dengan cara yang paling manis. Setelah melewati periode sulit tanpa kemenangan sejak awal Februari, Juventus akhirnya kembali ke jalur kemenangan dengan melumat Pisa 4-0 di pekan ke-28 Liga Italia 2025-2026, pada Minggu (8/3/2026) dini hari WIB.

Kemenangan ini menjadi kado istimewa bagi sang pelatih yang sempat merasakan pahitnya tersingkir dari Liga Champions dan Coppa Italia dalam beberapa pekan terakhir.

Pesta gol di babak kedua yang diawali oleh Andrea Cambiaso, lalu disusul Khephren Thuram, Kenan Yildiz, dan Jeremie Boga, membuat suasana di pinggir lapangan menjadi emosional. Para pemain bahkan berlari menghampiri Spalletti untuk merayakan gol Thuram bersama-sama sebagai bentuk penghormatan di hari spesial sang allenatore.

1. Perubahan Formasi

Kesuksesan Juventus memecah kebuntuan tidak lepas dari kejelian taktik Spalletti. Menyadari timnya buntu di awal laga, ia secara berani mengubah skema 4-2-3-1 menjadi 3-4-3 di tengah pertandingan.

Juventus vs Pisa. (Foto: Instagram/juventus)
Juventus vs Pisa. (Foto: Instagram/juventus)

Fleksibilitas pemain seperti Weston McKennie dan Andrea Cambiaso memungkinkan transisi ini berjalan mulus untuk membongkar pertahanan rapat Pisa.

"Ada momen-momen berbeda dalam pertandingan. Kerapatan lawan di babak pertama sangat sulit ditembus, kami kesulitan mengalirkan bola dengan cepat," jelas Spalletti kepada Sky Sport Italia, dikutip Minggu (8/3/2026).

Selain perubahan formasi, Spalletti juga mengambil keputusan besar dengan menarik keluar Jonathan David yang tampil kurang menggigit dan menggantinya dengan Jeremie Boga saat jeda antarbabak.

 

