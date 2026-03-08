Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Febri Hariyadi Alami Cedera saat Dipinjamkan ke Persis Solo, Persib Bandung Bilang Begini

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |02:01 WIB
Febri Hariyadi Alami Cedera saat Dipinjamkan ke Persis Solo, Persib Bandung Bilang Begini
Febri Hariyadi saat di sesi latihan Persis Solo. (Foto: Instagram/persisofficial)
A
A
A

BANDUNG – Manajemen dan tim pelatih Persib Bandung menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal kondisi kesehatan Febri Hariyadi meski sang pemain tengah menjalani masa peminjaman di Persis Solo. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menyatakan bahwa pihak klub saat ini sedang menunggu hasil observasi medis mendalam sebelum menentukan langkah pemulihan bagi pemain sayap tersebut.

Febri bergabung ke Persis Solo di bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026 dengan status pinjaman. Sialnya, pemain berusia 30 tahun itu mengalami cedera saat menjalani sesi latihan bersama skuad Laskar Sambernyawa—julukan Persis Solo.

Kendati sedang dalam masa peminjaman di Persis Solo, Persib Bandung tidak lepas tangan begitu saja. Tim berjuluk Pangeran Biru itu tetap profesional dan bertanggung jawab terhadap masa depan Febri.

Hodak menyampaikan bahwa Febri telah berkonsultasi dengan ahli medis. Hanya saja, pihak klub belum mendapatkan gambaran pasti mengenai tingkat keparahan cederanya.

Febri Hariyadi ingin menyelamatkan Persis Solo dari degradasi
Febri Hariyadi ingin menyelamatkan Persis Solo dari degradasi

1. Menanti Hasil Pemeriksaan Medis Lanjutan

“Febri pergi menemui dokter dan kami masih menunggu. Saya belum tahu hasil dari second opinion-nya. Kami harus tahu secara pasti apa yang sebenarnya terjadi terhadapnya,” kata Hodak, dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Jumat (6/3/2026).

 

Halaman:
1 2
      
