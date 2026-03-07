Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Berkah Ramadhan: Persib Bandung Salurkan Bantuan bagi Korban Longsor di Cisarua

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |04:01 WIB
Berkah Ramadhan: Persib Bandung Salurkan Bantuan bagi Korban Longsor di Cisarua
Persib Bandung Salurkan Bantuan bagi Korban Longsor di Cisarua. (Foto: Instagram/persib)
BANDUNG Persib Bandung mengisi bulan suci Ramadhan dengan aksi kemanusiaan yang menyentuh hati. Skuad berjuluk Maung Bandung tersebut menyambangi para penyintas bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kamis 5 Maret 2026, guna menyalurkan bantuan untuk meringankan beban warga terdampak.

Vice President of Operations PT Persib Bandung Bermartabat, Andang Ruhiat menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah longsor yang terjadi pada Januari lalu. Jadi, Skuad Maung Bandung tergerak dalam melakukan aksi sosial tersebut.

1. Kepedulian Skuad Maung Bandung

"Kami dari manajemen klub, tim dan seluruh yang terlibat di Persib turut prihatin atas bencana di Cisarua ini. Bantuan ini merupakan bentuk empati kami," kata Andang dilansir dari laman Persib, Sabtu (7/3/2026).

Sementara itu, pemain Persib Achmad Jufriyanto mengaku sangat senang bisa berkontribusi untuk masyarakat yang tertimpa musibah. Dia menegaskan Persib sangat peka untuk menjalankan aksi sosial seperti ini.

"Bisa membantu saudara-saudara kita di sini, saya pikir hal yang positif. Ini bukti kami tidak pernah menutup mata. Ini wujud kepedulian terhadap sesama," tambahnya.

Persib Bandung beri bantuan ke korban longsor di Cisarua. (Foto: Laman resmi Persib)
Persib Bandung beri bantuan ke korban longsor di Cisarua. (Foto: Laman resmi Persib)

2. Kolaborasi Donasi

Aksi sosial itu dengan penggalangan donasi Persib dan Dompet Dhuafa melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti Bobotoh, musisi Bandung, para legenda hingga komunitas. Bantuan kemudian dikonversi menjadi 100 paket peralatan sekolah dan salat.

 

