HOME BOLA LIGA INDONESIA

Misi Curi Poin di Samarinda, Persebaya Surabaya Bedah Kedalaman Skuad Borneo FC

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |02:01 WIB
Misi Curi Poin di Samarinda, Persebaya Surabaya Bedah Kedalaman Skuad Borneo FC
Persebaya Surabaya terus mempelajari permainan Borneo FC jelang bentrok di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/officialpersebaya)
A
A
A

SURABAYA Persebaya Surabaya tengah berada dalam fokus tinggi menjelang laga tandang krusial melawan Borneo FC dalam lanjutan Super League 2025-2026. Pelatih Bernardo Tavares menegaskan Skuad Bajul Ijo kini sedang mendalami analisis mendalam untuk membedah titik lemah lawan demi membawa pulang hasil maksimal dari tanah Kalimantan.

Pertemuan kedua tim itu merupakan laga lanjutan Super League 2025-2026. Laga tersebut dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, pada Sabtu 7 Maret 2026 malam WIB.

1. Evaluasi Pasca-Duel Sengit Kontra Persib Bandung

Bernardo Tavares mengatakan timnya sedang berbenah usai bermain imbang melawan Persib dengan skor 2-2 pada 2 Maret 2026. Hal itu dilakukan agar timnya dapat tampil lebih solid dan efektif saat menantang Borneo FC.

"Pertama-tama kami harus menganalisis permainan dan memperbaiki hal-hal yang belum berjalan dengan baik, terutama terkait peluang yang kami ciptakan dan juga peluang yang didapatkan saat lawan Persib," kata Bernardo Tavares dilansir dari laman Persebaya, Sabtu (7/3/2026).

"Di sisi lain, kami juga harus menjaga hal-hal positif yang sudah kami tampilkan di pertandingan tersebut," tambahnya.

Bernardo Tavares ingin Persebaya Surabaya konsisten meraih hasil positif
Bernardo Tavares ingin Persebaya Surabaya konsisten meraih hasil positif

2. Waspadai Agresivitas Pesut Etam di Stadion Segiri

Pelatih asal Portugal itu menegaskan Persebaya menargetkan meraih poin dalam lawatan laga tandang tersebut. Jadi, mereka akan berusaha keras meredam agresivitas Skuad Pesut Etam—julukan Borneo FC—yang dikenal sangat tangguh saat bermain di kandang.

 

