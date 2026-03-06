Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Lawan Rasialisme di Sepak Bola, Hanif Sjahbandi Pastikan APPI Siap Beri Perlindungan Hukum bagi Pemain

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |07:50 WIB
Lawan Rasialisme di Sepak Bola, Hanif Sjahbandi Pastikan APPI Siap Beri Perlindungan Hukum bagi Pemain
Presiden APPI, Hanif Sjahbandi. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) mengambil sikap tegas dengan menyiapkan bantuan hukum dan psikososial bagi para pemain yang menjadi korban tindakan rasialisme. Langkah ini diambil guna memastikan hak-hak atlet terlindungi di tengah dinamika kompetisi nasional yang kian memanas.

Pernyataan itu disampaikan Presiden APPI, Hanif Sjahbandi, setelah kembali muncul kasus komentar rasialis yang menimpa pemain muda di kompetisi nasional. Insiden tersebut terjadi setelah pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur pada Senin 2 Maret 2026 lalu.

Dua pemain muda menjadi sasaran komentar bernada rasialis usai pertandingan tersebut. Mereka adalah Mikael Alfredo Tata dari Persebaya Surabaya dan Kakang Rudianto dari Persib Bandung.

1. Komitmen Pendampingan Hukum dan Psikologis

"Kami langsung berkomunikasi dengan pemainnya sendiri ingin seperti apa. Kami posisinya memberi layanan pendampingan (hukum dan psikolog). Kalau memang ingin lanjut diproses (hukum) bisa kami dampingi," kata Hanif kepada awak media, termasuk Okezone di Jakarta pada Jumat (6/3/2026).

Mikael Tata
Mikael Tata

Hanif menegaskan pemberian pendampingan kepada pemain merupakan bagian dari tanggung jawab APPI sebagai organisasi yang menaungi para pesepak bola profesional di Indonesia. Pemain Persija Jakarta itu ingin memastikan para pemain merasa aman, baik saat bertanding maupun ketika menjalani kehidupan di luar lapangan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/49/3205108/beckham_putra_menjaga_pola_makanan_selama_puasa_ramadhan_persibcoid-uq21_large.jpg
Begini Pola Makan Pemain Timnas Indonesia Beckham Putra di Tengah Jadwal Padat Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/49/3205096/ernando_ari_catatkan_100_laga_bersama_persebaya_surabayaernando_ari_catatkan_100_laga_bersama_persebaya_surabaya-MHq1_large.jpg
Mimpi Kiper Timnas Indonesia Ernando Ari Antar Persebaya Surabaya Juara Super League
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/49/3205082/rizky_ridho_masih_ingin_persija_jakarta_juara_super_league_2025_2026_rizkyridhoramadhani-NW5F_large.jpg
Begini Cara Rizky Ridho Bangkitkan Motivasi Skuad Persija Jakarta untuk Kejar Persib Bandung di Super League
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/49/3205247/mauricio_souza_tak_kuasa_menyanjung_fabio_calonego-GxLk_large.jpg
Mauricio Souza Sanjung Fabio Calonego Usai Cetak 2 Gol Indah buat Persija Jakarta
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/03/05/11/1683523/4-skenario-timnas-iran-di-piala-dunia-fifa-2026-tampil-tidak-maksimal-boikot-hingga-diganti-negara-lain-gos.jpg
4 Skenario Timnas Iran di Piala Dunia FIFA 2026: Tampil Tidak Maksimal, Boikot, hingga Diganti Tim Lain
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/03/06/tunggal_putra_indonesia_alwi_farhan_foto_pbsi.jpg
Rahasia Alwi Farhan Bungkam Chou Tien Chen di All England 2026: Jangan Bangunkan Singa!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement