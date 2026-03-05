Mauricio Souza Sanjung Fabio Calonego Usai Cetak 2 Gol Indah buat Persija Jakarta

PELATIH Persija Jakarta, Mauricio Souza, tak kuasa menyanjung Fabio Calonego. Sebab, sang gelandang sukses mencetak dua gol indah dalam dua laga beruntun di Super League 2025-2026.

Persija bermain 2-2 saat menjamu Borneo FC di Jakarta International Stadium (Stadion JIS), Selasa 3 Maret 2026 malam WIB. Salah satu gol Macan Kemayoran dicetak lewat aksi Calonego pada menit ke-75.

1. Cetak 2 Gol Indah

Gelandang berpaspor Brasil itu mencetak gol yang sangat indah. Calonego melesakkan tendangan keras dari jarak jauh yang tak mampu diantisipasi kiper Borneo FC, Nadeo Argawinata.

Itu bukan kali pertama Calonego mencetak gol indah. Sebelumnya, pemain berusia 28 tahun itu juga berhasil mencetak gol tendangan roket saat melawan Malut United di pekan ke-23.

2. Apresiasi

Souza pun memberikan apresiasi atas performa impresif gelandangnya tersebut. Juru taktik asal Brasil itu menyebut Calonego merupakan pemain yang sangat konsisten.

“Menurut saya, Fabio kembali bermain bagus. Dia adalah pemain yang sangat konsisten. Apa yang perlu dia tingkatkan sudah banyak kami kerjakan bersama,” kata Souza, dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Kamis (5/3/2026).