Kakang Rudianto dan Mikael Tata Jadi Korban Rasisme, Persib Bandung Pasang Badan

PERSIB Bandung pasang badan untuk pemainnya Kakang Rudianto dan bek Persebaya Surabaya Mikael Tata yang menjadi korban rasisme di media sosial. Mereka sekaligus menegaskan sikap klub terhadap tindakan tidak terpuji semacam itu.

Pertandingan pekan ke-24 Super League 2025-2026 menyajikan laga bergengsi antara Persebaya Surabaya vs Persib Bandung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Senin 2 Maret malam WIB. Duel klasik tersebut berakhir 2-2.

1. Sengit dan Panas

Selayaknya pertandingan besar, duel tersebut berjalan cukup sengit dan panas. Sempat terjadi juga gesekan antara Mikael dengan Kakang. Satu yang pasti, rivalitas tersebut terjadi selama 90 menit saja.

Meski begitu, Kakang dan Mikael justru mengalami tindakan rasis setelah pertandingan berakhir. Kedua pemain muda Indonesia itu menjadi korban ujaran negatif di media sosial.

2. Dukungan Penuh

Merespons situasi tersebut, Persib Bandung menaruh perhatian serius. Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Hermawan, menegaskan pihaknya memberikan dukungan penuh kepada Kakang dan Mikael. Mereka mengutuk keras tindakan rasisme di dunia sepakbola.

“Kami ingin menegaskan bahwa PERSIB berdiri bersama Kakang Rudianto dan juga memberikan dukungan moral kepada Mikael Alfredo Tata,” kata Adhitia, dikutip dari laman resmi klub, Kamis (5/3/2026).

“Kedua pemain tersebut adalah bagian dari generasi muda sepakbola Indonesia yang sedang berkembang dan mereka berhak mendapatkan lingkungan yang sehat, aman, serta penuh respek untuk terus bertumbuh,” imbuhnya.

Diduga, Kakang dan Mikael mendapat serangan rasisme dari oknum suporter masing-masing kedua kesebelasan. Adhitia mengimbau kepada kelompok suporter Persib dan Persebaya untuk tidak terpancing. Mengingat, mereka memiliki hubungan yang baik.