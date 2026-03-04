Bernardo Tavares Puji Daya Juang Persebaya Surabaya Usai Imbangi Persib Bandung 2-2

SURABAYA – Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, cukup puas dengan hasil 2-2 melawan Persib Bandung pada pekan ke-24 Super League 2025-2026. Menurutnya, daya juang Bajul Ijo layak diacungi jempol.

Duel Persebaya Surabaya vs Persib Bandung itu digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Senin 2 Maret 2026 malam WIB. Kedua tim mengakhiri laga dengan skor 2-2 setelah bermain intens sejak menit awal.

1. Berbalas Gol

Persebaya lebih dulu unggul melalui eksekusi penalti Bruno Moreira. Keunggulan tersebut tidak bertahan lama karena Persib mampu membalikkan keadaan pada awal babak kedua.

Situasi sempat menyulitkan tuan rumah setelah tertinggal 1-2 di depan pendukung sendiri. Namun Francisco Rivera mencetak gol pada menit ke-83 dan memastikan Persebaya mengamankan satu angka di Surabaya.

Selepas laga, Tavares meminta tim dan seluruh elemen tetap menyikapi hasil ini dengan sikap yang tepat. Pelatih berpaspor Portugal itu menegaskan pentingnya menjaga kerendahan hati meski tim mampu bangkit dari posisi tertinggal.

"Kami harus tetap rendah hati menyikapi hasil ini. Kami punya peluang, lawan juga punya peluang. Mereka sempat mengenai tiang gawang," kata Tavares dikutip dari laman resmi Persebaya Surabaya, Rabu (4/3/2026).