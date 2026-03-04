Fabio Lefundes Puji Rivaldo Pakpahan Usai Borneo FC Imbangi Persija Jakarta 2-2: Pemain Lokal Terbaik!

JAKARTA – Pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, tak kuasa memuji Rivaldo Pakpahan yang dinilainya tampil bagus saat mengimbang Persija Jakarta 2-2 dalam lanjutan Super League 2025-2026. Sampai-sampai, ia melihat anak asunya sebagai pemain lokal terbaik saat ini.

Duel Persija Jakarta vs Borneo FC itu berlangsung di Jakarta International Stadium (Stadion JIS), Selasa 3 Maret 2026 malam WIB. Tak bisa dipungkiri, pertandingan tersebut berjalan begitu sengit karena kedua tim saling berbalas gol.

1. Solid di Lini Tengah

Lefundes mengakui pertandingan tersebut sangat menguras fisik, khususnya bagi para gelandangnya. Tapi ia sangat lega karena Rivaldo tampil sangat solid di lini tengah sehingga membuat rekan-rekannya bisa tampil optimal.

“Saya punya pemain hebat di sini (menunjuk Rivaldo) yang bisa menyeimbangkan sistem bertahan dengan cara terbaik. Dia membuat pemain seperti Anez, Villa, dan Kei bisa tampil maksimal. Dia adalah keseimbangannya,” kata Lefundes dalam konferensi pers usai laga, dikutip Rabu (4/3/2026).

Pria asal Brasil itu memberikan pujiannya murni karena memang anak asuhnya tampil sangat baik. Ia juga mempercayakan lini tengah kepada Rivaldo bukan sekadar mengakali regulasi pemain U-23, melainkan karena anak asuhnya itu memang sangat layak.

“Saya bicara seperti ini bukan karena dia ada di sini (jumpa pers) sekarang, tapi saya bicara ini setiap hari dengannya. Sekarang ada regulasi U-23, tapi menurut saya Rivaldo main bukan karena usia U-23, tapi karena dia layak,” tegas Lefundes.