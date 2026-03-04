Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Fabio Lefundes Puji Rivaldo Pakpahan Usai Borneo FC Imbangi Persija Jakarta 2-2: Pemain Lokal Terbaik!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |20:30 WIB
Fabio Lefundes Puji Rivaldo Pakpahan Usai Borneo FC Imbangi Persija Jakarta 2-2: Pemain Lokal Terbaik!
Fabio Lefundes tak kuasa memuji Rivaldo Pakpahan usai Borneo FC mengimbangi Persija Jakarta 2-2 (Foto: Instagram/@borneofc.id)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, tak kuasa memuji Rivaldo Pakpahan yang dinilainya tampil bagus saat mengimbang Persija Jakarta 2-2 dalam lanjutan Super League 2025-2026. Sampai-sampai, ia melihat anak asunya sebagai pemain lokal terbaik saat ini.

Duel Persija Jakarta vs Borneo FC itu berlangsung di Jakarta International Stadium (Stadion JIS), Selasa 3 Maret 2026 malam WIB. Tak bisa dipungkiri, pertandingan tersebut berjalan begitu sengit karena kedua tim saling berbalas gol. 

1. Solid di Lini Tengah

Aksi Van Basty Souza di laga Persija Jakarta vs Borneo FC

Lefundes mengakui pertandingan tersebut sangat menguras fisik, khususnya bagi para gelandangnya. Tapi ia sangat lega karena Rivaldo tampil sangat solid di lini tengah sehingga membuat rekan-rekannya bisa tampil optimal. 

“Saya punya pemain hebat di sini (menunjuk Rivaldo) yang bisa menyeimbangkan sistem bertahan dengan cara terbaik. Dia membuat pemain seperti Anez, Villa, dan Kei bisa tampil maksimal. Dia adalah keseimbangannya,” kata Lefundes dalam konferensi pers usai laga, dikutip Rabu (4/3/2026). 

Pria asal Brasil itu memberikan pujiannya murni karena memang anak asuhnya tampil sangat baik. Ia juga mempercayakan lini tengah kepada Rivaldo bukan sekadar mengakali regulasi pemain U-23, melainkan karena anak asuhnya itu memang sangat layak. 

“Saya bicara seperti ini bukan karena dia ada di sini (jumpa pers) sekarang, tapi saya bicara ini setiap hari dengannya. Sekarang ada regulasi U-23, tapi menurut saya Rivaldo main bukan karena usia U-23, tapi karena dia layak,” tegas Lefundes. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/49/3204985/marc_klok_masih_menyesali_laga_persebaya_surabaya_vs_persib_bandung_yang_berakhir_2_2-VtfB_large.jpg
Marc Klok Masih Sesali Persib Bandung Ditahan Persebaya Surabaya 2-2: Seharusnya Menang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/49/3204879/mauricio_souza_kecewa_persija_jakarta_gagal_menang_atas_borneo_fc_okezone-awiM_large.jpg
Persija Jakarta Gagal Kalahkan Borneo FC, Mauricio Souza: Kami Buang Banyak Peluang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/49/3204834/persija_jakarta_vs_borneo_fc-GCwc_large.jpg
Hasil Persija Jakarta vs Borneo FC di Super League 2025-2026: Sempat Unggul, Macan Kemayoran Ditahan 2-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/49/3204827/persija_jakarta_vs_borneo_fc-ZYCM_large.jpg
Hasil Persija Jakarta vs Borneo FC di Babak Pertama: Skor Masih Sama Kuat 0-0
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/03/04/11/1683155/richarlison-ajak-skuad-timnas-brasil-boikot-piala-dunia-2026-zkx.webp
Richarlison Ajak Skuad Timnas Brasil Boikot Piala Dunia 2026?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/02/wakil_ketua_umum_pp_pbsi_taufik_hidayat.jpg
Taufik Hidayat Murka Dugaan Pelecehan Seksual di Pelatnas Panjat Tebing, Minta Sanksi Tegas
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement