HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persija Jakarta vs Borneo FC di Babak Pertama: Skor Masih Sama Kuat 0-0

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |21:34 WIB
Hasil Persija Jakarta vs Borneo FC di Babak Pertama: Skor Masih Sama Kuat 0-0
Persija Jakarta vs Borneo FC masih sama kuat 0-0 di babak pertama. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

JAKARTA – Duel papan atas yang mempertemukan Persija Jakarta kontra Borneo FC dalam lanjutan Super League 2025-2026 berlangsung dengan tensi tinggi sejak menit awal. Meskipun skuat Macan Kemayoran tampil mendominasi dan mengurung pertahanan lawan di Jakarta International Stadium (JIS), Selasa (3/3/2026) malam WIB, kedisiplinan lini belakang Pesut Etam membuat babak pertama harus berakhir dengan skor imbang 0-0.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija Jakarta langsung tampil trengginas sejak awal pertandingan babak pertama. Tim besutan Mauricio Souza bermain cepat untuk mencuri keunggulan.

Serangan masif menghujani pertahanan Borneo FC. Namun, Pesut Etam —julukan Borneo FC— tampil solid dengan mengandalkan skema serangan balik.

Pada pertengahan laga, Persija Jakarta sempat mendapat peluang emas dari Maxwell. Sayang, tendangannya masih melambung tipis di atas mistar gawang.

Persija Jakarta vs Borneo FC. (Foto: Instagram/persija)
Persija Jakarta vs Borneo FC. (Foto: Instagram/persija)

Sementara, Borneo FC masih mengandalkan serangan balik cepat. Walau begitu, permainan ofensif tim tamu tak efektif. Persija selalu menemukan cara untuk mengantisipasinya.

Pada akhirnya, tidak ada gol yang berhasil tercipta hingga laga babak pertama dinyatakan usai. Persija Jakarta ditahan imbang Borneo FC 0-0 di babak pertama.

 

