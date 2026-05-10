Hasil Persita Tangerang vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026: Laskar Kalinyamat Menang 3-0

SERANG – Persijap Jepara secara mengejutkan berhasil mempermalukan tuan rumah Persita Tangerang dengan skor telak 3-0 dalam lanjutan Super League 2025-2026. Berlaga di Banten International Stadium (BIS), Serang, pada Minggu (10/5/2026) sore WIB, tim tamu tampil klinis sepanjang pertandingan untuk membawa pulang poin penuh dari tanah Banten.

Kemenangan atas Persita jelas sangat berarti untuk Persijap. Sebab kini klub berjuluk Laskar Kalinyamat itu berhasil menjauh dari kejaran Persis Solo yang tengah berada di zona degradasi.

Persijap kini duduk di posisi ke-13 dengan 34 poin, unggul 6 angka atas Persis.

Jalannya Pertandingan

Sejak awal pertandingan, Persijap tampil cukup percaya diri menghadapi tekanan tuan rumah. Tim berjuluk Laskar Kalinyamat itu mampu menunjukkan efektivitas permainan sepanjang laga.

Persijap berhasil membuka keunggulan pada babak pertama melalui gol Dicky Kurniawan. Gol tersebut membuat tim tamu unggul 1-0 hingga turun minum.

Persita sebenarnya mencoba memberikan respons setelah tertinggal lebih dulu. Tim berjuluk Pendekar Cisadane itu mulai meningkatkan intensitas serangan memasuki babak kedua.

Namun, upaya Persita untuk menyamakan kedudukan belum membuahkan hasil. Pertahanan Persijap tampil cukup disiplin dalam meredam tekanan tuan rumah.

Alih-alih mencetak gol balasan, gawang Persita kembali kebobolan pada menit ke-74. Abdallah Sudi sukses menggandakan keunggulan Persijap menjadi 2-0.

Gol kedua membuat Persijap semakin percaya diri mengendalikan jalannya pertandingan. Sementara itu, Persita mulai kesulitan membongkar pertahanan rapat tim tamu.