HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persija Jakarta vs Persib Bandung: Wasit Keluarkan Kartu Merah, Pangeran Biru Memimpin 2-1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 10 Mei 2026 |17:07 WIB
Suasana laga Persija Jakarta vs Persib Bandung di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/persib)
SAMARINDA – Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung di pekan ke-32 Super League 2025-2026 semakin panas hingga memasuki babak kedua. Terbukti wasit sampai mengeluarkan kartu merah dalam pertandingan yang digelar di Stadion Segiri, Samarinda, pada Minggu (10/5/2026) sore WIB tersebut.

Kartu merah tepatnya diberikan kepada asisten pelatih Persija Jakarta di menit 48. Tangan kanan juru taktik Mauricio Souza itu dikeluarkan dari pertandingan karena melakukan protes keras kepada wasit.

Hingga laga memasuki menit 70, masih tak ada gol tercipta. Pangeran Biru –julukan Persib– masih memimpin dengan skor 2-1 atas Persija.

Persija Jakarta vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Susunan Pemain:

Persija Jakarta XI: Carlos Eduardo; Paulo Ricardo, Rizky Ridho, Donny Tri Pamungkas, Bruno Tubarao, Rayhan Hannan, Fabio Calonego, Van Basty Sousa, Allano de Souza, Alaaeddine Ajaraie, Eksel Runtukahu.

Pelatih: Mauricio Souza.

Persib Bandung XI: Teja Paku Alam; Patricio Matricardi, Federico Barba, Frans Putros, Kakang Rudianto, Luciano Guaycochea, Adam Alis, Thom Haye, Berguinho, Uilliam Barros, Patrick Jung.

Pelatih: Bojan Hodak.

