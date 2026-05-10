Hasil Persija Jakarta vs Persib Bandung: Ngamuk, Adam Alis Buat Skor Imbang 1-1!

SAMARINDA – Persib Bandung mengamuk usai sempat tertinggal dari Persija Jakarta di awal babak pertama. Terbukti usai tertinggal 0-1 di menit ke-20, delapan menit kemudian Persib sukses menyamakan kedudukan 1-1 pada laga yang digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5/2026) sore tersebut.

Gol balasan dari Persib itu dicetak oleh Adam Alis di menit ke-28. Adam Alis yang mencoba mengganggu di lini pertahanan Persija, langsung mendapatkan bola dan melepaskan tendangan terukur yang tak dapat diantisipasi oleh kiper Persija, Carlos Eduardo.

Skor laga pekan ke-32 Super League 2025-2026 tersebut pun kini sama kuat 1-1.

Berikut Susunan Pemain:

Persija Jakarta XI: Carlos Eduardo; Paulo Ricardo, Rizky Ridho, Donny Tri Pamungkas, Bruno Tubarao, Rayhan Hannan, Fabio Calonego, Van Basty Sousa, Allano de Souza, Alaeddine Ajaraie, Eksel Runtukahu.

Pelatih: Mauricio Souza.

Persib Bandung XI: Teja Paku Alam; Patricio Matricardi, Federico Barba, Frans Putros, Kakang Rudianto, Luciano Guaycochea, Adam Alis, Thom Haye, Berguinho, Uilliam Barros, Patrick Jung.

Pelatih: Bojan Hodak

(Rivan Nasri Rachman)

