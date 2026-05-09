HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persis Solo vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2025: Berakhir 0-0, Laskar Sambernyawa Terancam Degradasi

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |21:24 WIB
Suasana laga Persis Solo vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/persisofficial)
SOLO – Duel Persis Solo vs Persebaya Surabaya berakhir tanpa pemenang dalam lanjutan pekan ke-32 Super League 2025-2026. Pertempuran taktis yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (9/5/2026) malam WIB tersebut harus puas ditutup dengan skor kacamata 0-0.

Kegagalan merebut poin penuh itu lantas membuat Persis makin terancam degradasi. Mereka kini masih tertahan di posisi ke-16 dengan 28 poin, terpaut tiga angka dari Persijap Jepara.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persebaya Surabaya tampil menggebrak sejak awal pertandingan di babak pertama. Tim besutan Bernardo Tavares itu bermain cepat dengan kombinasi umpan pendek dan panjang untuk membongkar pertahanan tuan rumah.

Peluang langsung tercipta pada awal pertandingan melalui kaki Milos Raickovic yang sukses melepaskan tembakan keras. Namun, kiper Persis, Vukasin Vranes, mampu mengantisipasinya dengan sangat baik.

Persis Solo vs Persebaya Surabaya. (Foto: Instagram/persisofficial)

Laskar Sambernyawa —julukan Persis Solo— lebih banyak mengandalkan serangan balik cepat. Mereka tampak sabar mencari momentum untuk keluar dari tekanan bertubi-tubi yang dilancarkan Bajul Ijo —julukan Persebaya Surabaya.

Walau demikian, upaya kedua tim untuk mencetak gol selalu berakhir nihil. Pada akhirnya, tidak ada gol yang tercipta hingga babak pertama dinyatakan usai oleh sang pengadil lapangan.

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Persis Solo berganti bermain ofensif sejak awal pertandingan guna mengejar poin penuh di kandang. Namun lagi-lagi, upaya serangan Laskar Sambernyawa selalu dipatahkan di lini tengah oleh barisan gelandang lawan.

 

