HOME BOLA LIGA INDONESIA

Siap Permalukan Persib Bandung di Stadion Segiri, Rizky Ridho: Persija Jakarta Bakal Tampil Mati-matian!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |19:01 WIB
Siap Permalukan Persib Bandung di Stadion Segiri, Rizky Ridho: Persija Jakarta Bakal Tampil Mati-matian!
Pemain Persija Jakarta, Rizky Ridho. (Foto: Instagram/rizkyridhoramadhani)
SAMARINDA - Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, menegaskan kesiapan tempur timnya menjelang duel panas kontra Persib Bandung. Ridho menyatakan skuad Macan Kemayoran siap tampil habis-habisan demi mengamankan tiga poin penuh dalam laga penuh gengsi tersebut.

Persija Jakarta dijadwalkan bersua Persib Bandung pada pekan ke-32 Liga Super 2025-2026. Pertandingan krusial ini akan dihelat di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, pada Minggu (10/5/2026) pukul 15.30 WIB.

Pertarungan bertajuk 'El Clasico Indonesia' ini bukan sekadar berebut tiga angka. Baik Persija maupun Persib sama-sama mengincar kemenangan demi menjaga eksistensi mereka di posisi papan atas klasemen sementara.

Persija saat ini menempati urutan ketiga dengan raihan 65 poin. Di sisi lain, Persib masih kokoh memuncaki klasemen dengan koleksi 72 poin, hanya unggul selisih gol atas Borneo FC yang membuntuti di peringkat kedua.

1. Pertaruhan Gengsi di Derby Klasik

Laga ini membawa beban sejarah panjang rivalitas kedua tim yang selalu sengit. Oleh sebab itu, Ridho menekankan bahwa kemenangan adalah harga mati bagi Macan Kemayoran. Bek andalan Timnas Indonesia itu berjanji Persija akan mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya.

Jordi Amat dan Rizky Ridho
"Persiapannya untuk pertandingan besok kita sudah melakukan persiapan dengan baik dan kami semuanya sangat siap untuk pertandingan besok," tutur Ridho dalam konferensi pers pra-pertandingan, Sabtu (9/5/2026).

"Kami berharap bisa menjalankan instruksi dari pelatih dengan baik dan kita akan bekerja mati-matian untuk pertandingan besok, dan insyaallah kita pulang bawa tiga poin. Terima kasih," sambungnya.

 

