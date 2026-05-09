Pemain Persija Jakarta dan Persib Bandung Tak Gunakan Rantis di Samarinda, Penjagaan tapi Superketat!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |03:05 WIB
Stadion Segiri menggelar laga Persija Jakarta vs Persib Bandung di pekan ke-32 Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/@persija)
SAFETY and Security Officer (SSO) Borneo FC, Ahmad Herman Almuflih, mengatakan Persija Jakarta dan Persib Bandung tidak akan menggunakan kendaraan taktis (rantis) untuk menuju Stadion Segiri, Samarinda. Keputusan ini berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan pihak kepolisian di Samarinda pada Jumat 8 Mei 2026 siang WIB.

Pertemuan kedua tim itu tersaji dalam pekan ke-32 Super League 2025-2026. Laga tersebut terpaksa digelar di Stadion Segiri karena tidak mendapatkan izin keramaian untuk berlangsung di Jakarta dan Pulau Jawa.

Stadion Segiri gelar laga Persija vs Persib. (Foto: Instagram/@lestarindo_soccerfield)

1. Pengamanan Superketat

Ahmad Herman Almuflih mengatakan pengawalan superketat akan diberlakukan untuk bus Persija dan Persib selama di Samarinda. Langkah itu diambil untuk memberikan rasa aman kepada kedua tim yang akan bertanding.

"Naik bus seperti biasa. Tidak naik barracuda," kata Herman kepada Okezone, Jumat 8 Mei 2026.

"Pengawalan ketat bahkan di hotel pun dikawal. Barracuda tetap disiagakan. Pengawalan (polisi) ke stadion. 620 personel. Ini personel gabungan TNI, Polri, dishub dan dinas terkait," ucap Herman.

2. Tiket Hanya untuk The Jakmania

Herman mengatakan tiket diperuntukkan hanya untuk suporter skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- yakni The Jakmania. Hal itu dikarenakan masih diberlakukan larangan suporter tandang, sehingga suporter Persib Bandung dilarang hadir ke Stadion Segiri.

 

