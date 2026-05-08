HOME BOLA LIGA INDONESIA

Diky Soemarno Pastikan Ratusan Jakmania Berangkat ke Samarinda Nonton Langsung Persija Jakarta vs Persib!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |22:22 WIB
Diky Soemarno memastikan ratusan The Jakmania berangkat ke Samarinda (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
JAKARTA – Ketua Umum The Jakmania, Diky Soemarno, memastikan ribuan anggotanya berangkat ke Samarinda, Kalimantan Timur, untuk menonton Persija Jakarta vs Persib Bandung. Angka itu didapat dari mereka yang sudah terdata.

Persija Jakarta akan berhadapan dengan Persib Bandung di pekan ke-32 Super League 2025-2026. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu 10 Mei 2026 pukul 15.30 WIB.

1. Diizinkan ke Samarinda

Momen The Jakmania memberi semangat ke pemain-pemain Persija Jakarta

Laga tersebut seharusnya digelar di Jakarta mengingat Persija adalah tuan rumah. Namun, karena berbagai pertimbangan, PT Liga Indonesia Baru (I.League) selaku operator kompetisi memindahkan pertandingan ke Samarinda.

Meski tak bermain di Jakarta, I.League memperbolehkan suporter Persija sebagai tim tuan rumah untuk datang. Mendapat lampu hijau, Diky memastikan The Jakmania bakal 'menyerbu' Samarinda.

"Ada ratusan lah, sudah lebih yang sudah koordinasi, tapi itu yang enggak koordinasi pasti lebih banyak lagi," kata Diky kepada awak media, termasuk Okezone di GBK Arena, Jakarta pada Jumat (8/5/2026).

Meski begitu, Diky menyarankan agar suporter tim tamu atau Bobotoh tidak datang ke Samarinda. Hal ini mengacu pada regulasi kompetisi serta demi keamanan dan kelancaran pertandingan.

 

