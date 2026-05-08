HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta vs Persib Bandung, The Jakmania Ingatkan Bobotoh Jangan Nekat Datang ke Samarinda

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |18:31 WIB
Persija Jakarta vs Persib Bandung, The Jakmania Ingatkan Bobotoh Jangan Nekat Datang ke Samarinda
Ketua Umum The Jakmania Diky Soemarno mengingatkan Bobotoh untuk mematuhi regulasi terkait suporter tandang (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
JAKARTA – Ketua Umum The Jakmania, Diky Soemarno, mengingatkan Bobotoh agar jangan nekat datang ke Samarinda, Kalimantan Timur, untuk menyaksikan langsung laga Persija Jakarta vs Persib Bandung. Ia berharap mereka bisa mematuhi regulasi.

Polemik venue pertandingan Persija versus Persib di pekan ke-32 Super League selesai setelah Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Ferry Paulus, memastikan laga digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur. Laga itu dihelat tetap sesuai jadwal yakni Minggu 10 Mei 2026 pukul 15.30 WIB.

1. Kontroversial

Jay Idzes dapat arahan dari Beckham Putra dan Marc Klok @ibu.anak2.umur34

Masalah itu selesai, problem baru muncul setelah gelandang Persib, Marc Klok, mengeluarkan pernyataan kontroversial. Ia mengajak Bobotoh untuk datang ke Samarinda. Padahal, Pangeran Biru berstatus sebagai tim tamu.

Sesuai regulasi kompetisi, suporter tim tamu dilarang untuk datang. Diky melaporkan pernyataan itu kepada federasi. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Yunus Nusi, berjanji bakal menindaklanjuti laporan tersebut.

Belakangan, Klok sudah menyampaikan permintaan maaf lewat media sosial pribadinya. Diky telah mengetahui hal tersebut. Ia berharap pernyataan itu tak dianggap serius oleh Bobotoh.

"Semoga memang bisa diredam semuanya karena memang bukan hanya situasi memanas di Jakarta, tapi di Bandung pun juga jadi mungkin jadi berbeda situasinya," tutur Diky kepada awak media, termasuk Okezone di GBK Arena, Jakarta pada Jumat (8/5/2026).

 

