The Jakmania Resmi Adukan Marc Klok ke PSSI Jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung

JAKARTA – Pengurus Pusat The Jakmania resmi mengadukan Marc Klok ke PSSI jelang laga Persija Jakarta vs Persib Bandung. Mereka keberatan dengan pernyataan kontroversial soal ajakan kepada Bobotoh untuk datang ke Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur.

Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung itu akan tersaji di pekan ke-32 Super League 2025-2026. Laga memang dipindahkan ke Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu 10 Mei 2026 pukul 15.30 WIB, dengan alasan keamanan.

1. Minta Maaf

Jelang duel itu, Klok sempat mengajak Bobotoh untuk ikut mendukung langsung ke Samarinda. Padahal, Persija berstatus sebagai tuan rumah dan ada regulasi dari PSSI yang melarang suporter tandang hadir.

Belakangan, Klok sudah meminta maaf atas pernyataan kontroversialnya itu. Akan tetapi, The Jakmania tetap memproses aduan pernyataan gelandang Timnas Indonesia itu ke PSSI.

"Kami dari PPP Jakmania menyampaikan surat aspirasi kami kepada pihak Federasi (PSSI) sebagai yang paling bertanggung jawab terhadap sepakbola di Indonesia berkaitan dengan statement salah satu pemain Persib Bandung yaitu Marc Klok yang menurut kami sifatnya memang, kalau pun itu bercanda, sepertinya kurang tepat bercandanya di tengah situasi memanas seperti ini," kata Ketua Umum The Jakmania Diky Soemarno kepada awak media, termasuk Okezone di GBK Arena, Jakarta pada Jumat (8/5/2026).

"Karena kan kita sama-sama tahu Persija gagal main di Jakarta, harus di Samarinda. Tapi kan ajakan untuk teman-teman berangkat ke Samarinda juga, teman-teman suporter Persib berangkat ke Samarinda kan rasanya kurang bijak dan kurang elok lah karena kan kita harus menjaga keamanan dan kenyamanan," sambungnya.

Sebagai The Jakmania, Diky memahami Klok sudah meminta maaf atas pernyataannya. Namun demikian, ia menyayangkan pernyataan itu mengingat rivalitas antara Persija dan Persib, tak terkecuali di ranah suporter.

"Ya enggak apa-apa, terima kasih Marc Klok sudah minta maaf, sudah memahami bercandaannya memang dirasa kurang tepat. Tapi kan sekali lagi kami menyayangkan pemain sepakbola itu kan seperti junjungan bagi suporter ya,. Jadi apa pun biasanya yang diaspirasikan dan dibilang sama pemain sepakbola itu biasanya kita nurut," tutur Diky.

"Semoga memang bisa diredam semuanya karena memang bukan hanya situasi memanas di Jakarta, tapi di Bandung pun juga jadi mungkin jadi berbeda gitu situasinya," tambahnya.