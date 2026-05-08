Pesan Emosional Ratusan The Jakmania ke Pemain Persija Jakarta Jelang Lawan Persib Bandung: Kami Ingin Menang!

SEBUAH momen emosional terjadi di pinggir lapangan latihan Persija Jakarta. Ratusan The Jakmania -sebutan untuk suporter Persija Jakarta- hadir membakar semangat para penggawa Persija Jakarta yang akan bertanding menghadapi Persib Bandung di lanjutan pekan ke-32 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda pada Minggu 10 Mei 2026 pukul 15.30 WIB.

1. Minta Persija Jakarta Raih Kemenangan

Rizky Ridho dan kawan-kawan menyelesaikan sesi latihan tertutup pada Jumat (8/5/2026) pagi WIB. Kelar latihan, ratusan The Jakmania setia menunggu sesi latihan hingga rampung di sekitaran lapangan latihan Persija di daerah Bojongsari, Depok.

Pemain Persija Jakarta mendapatkan suntikan motivasi dari The Jakmania. (Foto: Felldy Utama/Okezone)

Di tengah kepungan drama lokasi pertandingan yang kerap berpindah, The Jakmania menegaskan loyalitas mereka tidak akan luntur. Mereka tetap setia mendukung Persija Jakarta sampai kapan pun.

"Kekecewaan kita tahu, kita selalu dipersulit melawan Bandung bermain di Jakarta. Terlalu banyak drama. Dari kita cuma ingin satu, tidak ada kata lain yaitu kemenangan," kata Korwil Kebagusan, Ronaldo, mewakili The Jakmania yang hadir.

2. Jangan Gampang Emosi

Bukan hanya soal hasil akhir, The Jakmania juga menekankan soal harga diri dan kedisplinan para pemain saat bermain menghadapi Persib Bandung. The Jakmania mengingatkan banyak catatan saat Persija Jakarta bertandang ke Bandung di pertemuan pertama.

Trauma kartu merah Bruno Tubarao dan kesalahan-kesalahan tak penting, membuat The Jakmania meminta pemain untuk lebih dewasa saat mengatur emosi di lapangan. The Jakmania meminta para pemain bermain dengan hati demi kemenangan Persija Jakarta.