Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Paulo Ricardo Tak Masalah Persija Jakarta vs Persib Bandung Dihelat di Samarinda: Kami Bermain untuk Menang!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |00:09 WIB
Paulo Ricardo Tak Masalah Persija Jakarta vs Persib Bandung Dihelat di Samarinda: Kami Bermain untuk Menang!
Paulo Ricardo mengaku tidak masalah laga Persija Jakarta kontra Persib Bandung digelar di Stadion Segiri (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
A
A
A

DEPOK – Bek Persija Jakarta, Paulo Ricardo, mengaku tidak masalah laga kontra Persib Bandung digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur. Di mana mereka bermain, tentunya kemenangan jadi target utama.

Persija akan berhadapan dengan Persib di pekan ke-32 Super League 2025-2026. Laga itu akan digelar di Stadion Segiri, Minggu 10 Mei 2026 pukul 15.30 WIB.

1. Pemindahan Venue

Skuad Persija Jakarta berlatih jelang hadapi Persib Bandung (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

Awalnya, pertandingan itu akan berlangsung di Jakarta sesuai dengan status Persija yang merupakan tuan rumah. Namun, polemik sempat terjadi terkait dengan keamanan pertandingan.

Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (I.League), Ferry Paulus, akhirnya memutuskan pertandingan dipindah ke Stadion Segiri. Venue tersebut merupakan kandang dari Borneo FC.

Pemindahan venue ini menuai reaksi negatif dari The Jakmania. Mereka kecewa lantaran laga bertajuk 'El Clasico Indonesia' itu sudah lama tak digelar di Jakarta.

Kekecewaan juga melanda para pemain Macan Kemayoran, tak terkecuali Paulo Ricardo. Meski demikian, pemain asal Brasil itu menegaskan tak mau ambil pusing soal polemik venue tersebut.

"Tentu saja (kecewa). Jakarta adalah rumah kami. Di lapangan itu, jika saya tidak salah ingat di pertandingan-pertandingan terakhir, kami bermain sangat baik di sana,” kata Ricardo, kepada awak media termasuk Okezone, di Persija Training Ground, Depok, Jawa Barat, dikutip Jumat (8/5/2026).

“Kami mengenal lapangannya, kami tahu para pendukung di sana menyukai stadion itu. Tapi, tidak peduli di mana pun kami bermain, kami akan bermain untuk menang,” imbuh bek berusia 31 tahun itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/49/3217041/stadion_segiri-0tLC_large.jpg
Daftar Stadion yang Pernah Dipakai Persija Jakarta untuk Lawan Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/49/3217017/persib_bandung-kqDa_large.jpg
Jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung, Ribuan Bobotoh Padati GBLA!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/49/3217010/bojan_hodak-VzB1_large.jpg
Adu Kisaran Gaji Pelatih Persib Bojan Hodak vs Pelatih Persija Mauricio Souza, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/49/3216979/persib_bandung_vs_persija_jakarta-4aNL_large.jpg
Adu Skuad Termahal Persib Bandung dengan Persija Jakarta Jelang El Classio, bak Bumi dan Langit?
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/07/11/1704047/arsenal-bentrok-psg-di-final-liga-champions-20252026-yyq.webp
Arsenal Bentrok PSG di Final Liga Champions 2025/2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/05/07/bayern_munchen_harry_kane.jpg
Kontroversi Handball PSG Bikin Bayern Munchen Murka, FIFA Punya Aturan Rahasia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement