Paulo Ricardo Tak Masalah Persija Jakarta vs Persib Bandung Dihelat di Samarinda: Kami Bermain untuk Menang!

DEPOK – Bek Persija Jakarta, Paulo Ricardo, mengaku tidak masalah laga kontra Persib Bandung digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur. Di mana mereka bermain, tentunya kemenangan jadi target utama.

Persija akan berhadapan dengan Persib di pekan ke-32 Super League 2025-2026. Laga itu akan digelar di Stadion Segiri, Minggu 10 Mei 2026 pukul 15.30 WIB.

1. Pemindahan Venue

Awalnya, pertandingan itu akan berlangsung di Jakarta sesuai dengan status Persija yang merupakan tuan rumah. Namun, polemik sempat terjadi terkait dengan keamanan pertandingan.

Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (I.League), Ferry Paulus, akhirnya memutuskan pertandingan dipindah ke Stadion Segiri. Venue tersebut merupakan kandang dari Borneo FC.

Pemindahan venue ini menuai reaksi negatif dari The Jakmania. Mereka kecewa lantaran laga bertajuk 'El Clasico Indonesia' itu sudah lama tak digelar di Jakarta.

Kekecewaan juga melanda para pemain Macan Kemayoran, tak terkecuali Paulo Ricardo. Meski demikian, pemain asal Brasil itu menegaskan tak mau ambil pusing soal polemik venue tersebut.

"Tentu saja (kecewa). Jakarta adalah rumah kami. Di lapangan itu, jika saya tidak salah ingat di pertandingan-pertandingan terakhir, kami bermain sangat baik di sana,” kata Ricardo, kepada awak media termasuk Okezone, di Persija Training Ground, Depok, Jawa Barat, dikutip Jumat (8/5/2026).

“Kami mengenal lapangannya, kami tahu para pendukung di sana menyukai stadion itu. Tapi, tidak peduli di mana pun kami bermain, kami akan bermain untuk menang,” imbuh bek berusia 31 tahun itu.