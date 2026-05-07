Adu Kisaran Gaji Pelatih Persib Bojan Hodak vs Pelatih Persija Mauricio Souza, bak Bumi dan Langit?

JELANG bentrokan krusial antara Persija Jakarta vs Persib Bandung di pekan ke-32 Super League 2025-2026, sorotan tidak hanya tertuju pada para pemain bintang di lapangan hijau. Di balik strategi kedua tim, terselip perbandingan menarik mengenai nilai kontrak para juru taktik yang menukangi kedua klub tersebut, yakni Bojan Hodak dan Mauricio Souza.

Bojan Hodak datang dengan rapor mentereng setelah membawa Persib Bandung meraih dua gelar juara Liga Indonesia secara beruntun. Di sisi lain, Mauricio Souza sedang berupaya keras membuktikan kualitasnya dengan menjaga peluang juara bagi Persija Jakarta.

1. Gaji Fantastis Bojan Hodak

Manajemen Persib memang tidak pernah secara terbuka merilis nilai kontrak Bojan Hodak. Namun, berdasarkan berbagai sumber, pelatih asal Kroasia ini ditaksir menerima bayaran sekira Rp10 miliar per musim atau setara dengan Rp830 juta setiap bulannya.

Angka ini menempatkan Bojan sebagai salah satu pelatih dengan bayaran tertinggi di kompetisi domestik saat ini, Menariknya gaji Mauricio Souza pun diprediksi tidak terlalu jauh dari apa yang didapatkan Bojan.

Bojan Hodak di sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Persija sejauh ini juga tak mengumumkan seberapa besar pasti gaji Mauricio Souza. Jadi, agak sulit mengatakan selisih gaji kedua pelatih asing tersebut.