Persija Jakarta Serius Tatap Laga Kontra Persib Bandung, Latihan Kombinasi Ditingkatkan!

Skuad Persija Jakarta tampak serius mempersiapkan laga kontra Persib Bandung di Super League 2025-2026 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

DEPOK – Skuad Persija Jakarta tampak serius mempersiapkan laga kontra Persib Bandung di Super League 2025-2026. Pelatih Mauricio Souza memberikan menu latihan kombinasi yang intensitasnya dinaikkan!

Persija akan berhadapan dengan Persib di pekan ke-32 Super League 2025-2026. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur pada Minggu 10 Mei 2026 pukul 15.30 WIB.

1. Krusial

Skuad Persija Jakarta berlatih jelang hadapi Persib Bandung (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

Laga tersebut sangat krusial bagi kedua tim. Persija sedang menjaga asa untuk meraih gelar juara, sedangkan Persib tengah mempertahankan takhta puncak klasemen.

Maung Bandung kini memimpin klasemen dengan koleksi 72 poin, unggul head to head atas Borneo FC yang ada di posisi kedua. Sementara, Persija berada di urutan ketiga dengan koleksi 65 poin.

2. Latihan Intensif

Mengingat pentingnya laga tersebut, Souza menggeber latihan Macan Kemayoran. Sejak Kamis (7/5/2026) pukul 08.00 WIB, Eksel Runtukahu dan kolega sudah berada di Persija Training Ground, Depok, Jawa Barat.

Menurut pantauan Okezone di lokasi, mereka mengawali latihan dari pemanasan di gym. Setelah itu, sesi bergeser ke lapangan hijau untuk latihan kombinasi.