Meski Kecewa, Jakmania Tetap Kawal Persija Jakarta vs Persib Bandung di Stadion Segiri

JAKARTA – Kepastian lokasi duel klasik antara Persija Jakarta vs Persib Bandung di Stadion Segiri, Samarinda, langsung direspons oleh pendukung setia Macan Kemayoran. Ketua Umum (Ketum) The Jakmania, Diky Soemarno, menegaskan para suporter akan tetap melakukan perjalanan jauh ke Kalimantan Timur demi memberikan dukungan langsung kepada tim kebanggaannya.

Persija Jakarta dijadwalkan bentrok dengan Persib Bandung pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Setelah sempat menemui ketidakpastian terkait venue, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB), Ferry Paulus, akhirnya menetapkan laga tersebut dihelat di Stadion Segiri pada Minggu 10 Mei 2026 mendatang dengan izin kehadiran penonton tuan rumah.

Mendapatkan restu dari operator kompetisi, Diky memastikan gelombang keberangkatan The Jakmania menuju Samarinda segera dimulai. Ia juga menekankan pentingnya menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Pusamania selaku kelompok suporter Borneo FC yang merupakan penghuni asli Stadion Segiri.

1. Koordinasi Keberangkatan

"Oh jelas. Kita pasti akan berangkat ke Samarinda. Siapa pun Jakmania yang mau berangkat ke Samarinda silakan kita ketemu di Samarinda," tegas Diky kepada wartawan di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

"Kita pasti akan berkoordinasi dengan baik dengan suporter tuan rumah kayak dalam hal ini dengan Pusamania dan teman-teman komunitas suporter Samarinda yang lain," tambahnya.

Pengurus pusat The Jakmania saat ini tengah sibuk mengatur logistik dan teknis perjalanan bagi para anggota yang memilih jalur laut. Mengingat waktu tempuh yang cukup lama, mobilisasi massa diperkirakan akan dimulai dalam waktu yang sangat dekat.