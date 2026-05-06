3 Pemain Top yang Menolak Bermain di Persija Jakarta demi Berkarier di Persib Bandung, Nomor 1 Pilih Ikut Sahabat

ADA 3 pemain top yang dikabarkan pernah menolak bermain di Persija Jakarta demi berkarier di Persib Bandung menarik untuk diulik. Ya, membahas persaingan Persija dan Persib memang selalu seru, terlebih keduanya bakal berduel di pekan ke-32 Super League 2025-2026 pada Minggu 10 Mei 2026.

Dalam sejarahnya, deretan prestasi Maung Bandung sering kali membuat para pemain rela mengesampingkan tawaran dari klub besar lainnya. Fenomena menarik muncul ketika beberapa pemain berlabel bintang justru memilih menolak pinangan Persija, yang sejatinya adalah rival bebuyutan Persib, hanya demi bisa mengenakan jersei biru kebanggaan warga Jawa Barat. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 3 Pemain Top yang Menolak Bermain di Persija Jakarta demi Berkarier di Persib Bandung:

1. Ricky Kambuaya

Gelandang andalan Dewa United ini pernah menjadi komoditas panas setelah tampil impresif bersama Persebaya Surabaya dengan torehan enam gol dari 25 laga. Saat itu, Persija Jakarta dan Persib Bandung bersaing ketat untuk mendapatkan tanda tangannya.

Namun, Kambuaya akhirnya menjatuhkan pilihan pada Maung Bandung. Menariknya, keputusan pemain asal Papua ini diambil setelah ia berkonsultasi dengan rekan setimnya, Rachmat Irianto, dan memilih untuk tetap bermain bersama di tim yang sama.

2. Ryan Kurnia

Pemain sayap yang bersinar bersama Persikabo 1973 ini menolak tawaran dari Persija Jakarta. Ryan yang tampil produktif bersama Persikabo dengan catatan 5 gol dan 4 assist dari total 38 laga, sebenarnya menjadi incaran banyak klub besar seperti Persebaya hingga Barito Putera.